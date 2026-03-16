Premierul Spaniei afirmă că războiul lui Trump împotriva Iranului subminează ordinea internațională

Președintele SUA, Donald Trump, slăbește ordinea internațională prin războiul împotriva Iranului, afirmă premierului spaniol Pedro Sánchez.
Iulian Moşneagu
16 mart. 2026, 16:35, Știri externe

„Este vorba despre un război unilateral declanșat de două națiuni, de două guverne, fără a se consulta sau a se coordona cu aliații lor”, a declarat Sánchez într-un interviu publicat luni în cadrul podcastului „The Rest Is Politics”.

„Există o provocare clară venită din partea administrației americane atunci când vine vorba de slăbirea și subminarea ordinii internaționale”, a spus el, potrivit Bloomberg.

Sánchez este unul dintre cei mai vocali critici ai lui Trump în cadrul Uniunii Europene, acuzându-l pe președintele american că a declanșat un război „ilegal” și stârnindu-i nemulțumirea după ce a blocat utilizarea a două baze militare americane în conflictul cu Iranul.

Poziția sa se adaugă unei liste lungi de dispute cu Washingtonul, inclusiv refuzul de a se angaja să aloce 5% din PIB pentru apărare, o țintă NATO susținută de toți ceilalți membri ai alianței militare.

Spania intenționează să aloce aproximativ 2,1% din PIB pentru apărare și afirmă că acest nivel va fi suficient pentru a face față provocărilor comune în domeniul apărării.

Ținta NATO de 5% este „o cifră arbitrară, care nu se bazează pe date și fapte”, a spus Sánchez în interviul acordat podcastului. „Într-un an ar putea fi 5%. În alt an ar putea fi 2%. Și în alt an ar putea fi 7%”, a adăugat el.

În ultimele săptămâni, Trump a avertizat că ar putea lua măsuri împotriva Spaniei din cauza poziției sale privind NATO și Iranul, inclusiv prin întreruperea relațiilor comerciale, însă până acum nu a luat nicio decizie în acest sens.

