Premierul Spaniei afirmă că războiul lui Trump împotriva Iranului subminează ordinea internațională

„Este vorba despre un război unilateral declanșat de două națiuni, de două guverne, fără a se consulta sau a se coordona cu aliații lor”, a declarat Sánchez într-un interviu publicat luni în cadrul podcastului „The Rest Is Politics”.

„Există o provocare clară venită din partea administrației americane atunci când vine vorba de slăbirea și subminarea ordinii internaționale”, a spus el, potrivit Bloomberg.

Sánchez este unul dintre cei mai vocali critici ai lui Trump în cadrul Uniunii Europene, acuzându-l pe președintele american că a declanșat un război „ilegal” și stârnindu-i nemulțumirea după ce a blocat utilizarea a două baze militare americane în conflictul cu Iranul.

Poziția sa se adaugă unei liste lungi de dispute cu Washingtonul, inclusiv refuzul de a se angaja să aloce 5% din PIB pentru apărare, o țintă NATO susținută de toți ceilalți membri ai alianței militare.

Spania intenționează să aloce aproximativ 2,1% din PIB pentru apărare și afirmă că acest nivel va fi suficient pentru a face față provocărilor comune în domeniul apărării.

Ținta NATO de 5% este „o cifră arbitrară, care nu se bazează pe date și fapte”, a spus Sánchez în interviul acordat podcastului. „Într-un an ar putea fi 5%. În alt an ar putea fi 2%. Și în alt an ar putea fi 7%”, a adăugat el.

În ultimele săptămâni, Trump a avertizat că ar putea lua măsuri împotriva Spaniei din cauza poziției sale privind NATO și Iranul, inclusiv prin întreruperea relațiilor comerciale, însă până acum nu a luat nicio decizie în acest sens.