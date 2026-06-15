Elveția: Confruntări violente după ce 20.000 de oameni au protestat la Geneva împotriva summitului G7

Mai multe ciocniri au izbucnit duminică, în urma unui protest la care au participat 20.000 de oameni, potrivit Euronews.

Protestatarii au ieșit în stradă în Geneva împotriva summitului G7 ce va avea loc săptămâna aceasta.

Protestul a devenit violent

Grupuri de protestatari mascați s-au confruntat cu poliția, aruncând cu sticle, pietre, artificii și alte proiectile, potrivit sursei.

La rândul lor, ofițerii au răspuns cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă, pe măsură ce tensiunile au escaladat. Un vehicul a luat foc în apropierea traseului protestului. Mai multe clădiri au fost avariate, iar autoritățile au ordonat manifestanților să se disperseze, pe măsură ce tulburările s-au răspândit în mai multe zone ale orașului.

Marșul a fost inițial pașnic. Organizatorii au reunit activiști de mediu, grupuri feministe, susținători ai drepturilor palestinienilor și activiști antiglobalizare pentru a protesta împotriva politicilor G7. Ei cer reforme sociale și de mediu, mai arată sursa.

Potrivit poliției din Geneva, aproximativ 20.000 de persoane au participat la miting. Protestul reprezintă una dintre cele mai mari demonstrații înregistrate în Elveția în ultimii ani.

Participanții la marș s-au adunat în apropierea mai multor instituții internaționale, inclusiv a sediului Națiunilor Unite. Ei au purtat pancarte critice la adresa liderilor mondiali și au cerut schimbări politice.

Măsuri ample de securitate

Conflictele au avut loc în contextul în care autoritățile elvețiene și franceze au trimis personal de securitate de ordinul miilor, înainte de summitul G7 de trei zile. Acesta va începe la Évian pe 15 iunie.

Liderii sunt așteptați să discute o serie de probleme, inclusiv războiul din Ucraina, tensiunile din Orientul Mijlociu și provocările economice globale mai ample, potrivit sursei citate.