Centrul orașului Geneva se baricadează înainte de protestele anti-G7

Duminică sunt planificate proteste anti-G7, iar zeci de magazine și afaceri din centrul orașului Geneva și-au acoperit vitrinele cu panouri de lemn, potrivit AP.

Autoritățile franceze și elvețiene au impus măsuri ample de securitate. Președintele american Donald Trump și alți lideri participă la un summit G7 al principalelor națiuni industrializate, care începe luni. Există îngrijorări că reuniunea ar putea declanșa tulburări violente.

Summitul unora dintre cele mai bogate națiuni ale lumii va avea loc în orașul francez Evian-les-Bains, pe malul lacului Geneva, în perioada 15-17 iunie: Summitul are ca scop discutarea subiectelor din Orientul Mijlociu, Ucraina și dezechilibrele economice globale.

Mai mulți activiști vor protesta duminică seara

Grupuri de activiști, inclusiv ecologiști, feminiști și dușmani ai capitalismului au convocat o demonstrație de amploare duminică seara, potrivit aceleiași surse.

O flotilă de aproximativ 20 de ambarcațiuni a apărut sâmbătă pe lacul Geneva, în largul coastei orașului Evian, afișând pancarte anti-G7 și pro-palestiniene. Aproximativ 20 de protestatari au fost reținuți vineri seara, potrivit presei elvețiene.

Anterior, între 100 și 150 de persoane s-au adunat la Geneva pentru o plimbare cu bicicleta în semn de protest. Acestea au încetinit traficul și au scandat sloganuri anti-G7 și pro-palestiniene, a relatat postul public de televiziune RTS citat de sursă.

Proprietarii de afaceri și liderii locali sunt îngrijorați de repetarea protestelor violente din trecut. Acestea au distrus vitrinele magazinelor în marja summitului G8 din 2003. Atunci, Rusia făcea parte din clubul națiunilor.

Măsurile luate în scopul securității

Guvernul elvețian a declarat că armata va desfășura aproximativ 4.000 de militari, pentru a sprijini poliția în timpul summitului. Operațiunile vor include restricții de spațiu aerian și rutiere, precum și patrule pe Lacul Geneva. Șapte dintre cele 35 de puncte de trecere a frontierei rutiere vor rămâne deschise. Geneva închide, de asemenea, un parc important, unde activiștii doreau să se adune.

Franța va desfășura peste 13.000 de ofițeri de poliție și jandarmerie pentru a asigura securitatea în zona summitului, chiar peste graniță. Peste 800 de ofițeri francezi de control la frontieră vor fi activi, față de aproximativ 60 câți sunt în mod normal, precizează sursa.

Activiștii vor să demonstreze frustrarea față de conducerea lui Trump în chestiuni diverse. Acestea includ tarifele vamale, războiul din Iran și clima. Ei vor chiar să evidențieze legăturile sale anterioare cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein.