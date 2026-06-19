„M-a implorat să fac o poză cu ea”. Trump o atacă pe Meloni după G7. Italia reacționează dur

Președintele american a făcut afirmațiile într-un interviu la postul La7. Trump a spus că Meloni l-ar fi implorat să facă o poză cu ea și că nu era obligat să accepte. Președintele SUA a adăugat că i-a fost milă de premierul italian.

Cum a răspuns Giorgia Meloni

Meloni a reacționat printr-un videoclip pe rețelele sociale, calificând declarațiile lui Trump drept complet inventate. Premierul italian a transmis că este consternată de comportamentul președintelui american față de aliați.

Ea a precizat că Trump se arată mai indulgent față de liderii ostili Occidentului decât față de aliații săi. Meloni a închis mesajul cu o afirmație fermă: ea și Italia nu cer niciodată favoruri.

Președintele Italiei, Sergio Mattarella, a sunat-o pe Meloni pentru a-și exprima solidaritatea după declarațiile lui Trump, scrie milanofinanza.it.

Tajani anulează vizita în Statele Unite

Ministrul de Externe Antonio Tajani și-a anulat călătoria instituțională programată la Miami pentru 21 și 22 iunie. Tajani a calificat declarațiile lui Trump drept grave și jignitoare pentru întreaga Italie.

Vizita era importantă pentru cooperarea bilaterală dintre SUA și Italia. Tajani urma să se întâlnească cu secretarul de stat Marco Rubio pe teme de securitate economică și minerale critice.

Reacția ministrului Apărării

Ministrul Apărării, Guido Crosetto, a scris pe rețelele sociale că nu își poate imagina ca Meloni să fi cerut o fotografie cuiva. El a precizat că declarațiile lui Trump nu fac bine niciunei părți implicate.

În același interviu, Trump a vorbit și despre conflictul din Ucraina. Președintele american a afirmat că Statele Unite nu sunt implicate direct și că vor doar pace.

Trump a criticat și politicile europene privind energia și imigrația. El a afirmat că europenii au greșit în aceste domenii și că Europa nu va mai fi la fel dacă nu rezolvă problemele.

Atmosfera de la summitul G7

La finalul summitului G7 din Evian, Meloni a declarat că relația cu Trump a rămas neschimbată. Premierul italian a precizat că nu a fost nevoie de discuții directe despre tensiunile recente.

Meloni a explicat că, deși ea și Trump au caractere puternice, fiecare își apără propriul interes național. Cei doi au discutat în schimb despre planurile pentru lunile următoare.

Contextul tensiunilor dintre Trump și Meloni

Conflictul dintre cei doi lideri a apărut în primăvară, după ce Trump l-a criticat pe Papa Leon al XIV-lea pentru apelurile sale la pace în Orientul Mijlociu. Meloni s-a poziționat de partea Papei, considerând inacceptabile declarațiile președintelui american.

Trump a criticat de asemenea aliații europeni și NATO pentru lipsa de susținere în conflictul cu Iranul.

Senatorul Carlo Calenda l-a numit pe Trump „mincinos în serie” și a respins ideea că Meloni ar fi implorat ceva. Președintele M5S, Giuseppe Conte, a calificat declarațiile drept umilitoare pentru Italia.

Subsecretarul Giovanbattista Fazzolari, din partea Fratelli d’Italia, a afirmat că Trump afectează relațiile istorice dintre SUA și Europa prin declarațiile sale.