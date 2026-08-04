Un nou proces împotriva lui Trump: 25 de state contestă tarifele care afectează zeci de țări

Tarifele au intrat în vigoare în iulie și vizează țări precum Regatul Unit și China, dar și Uniunea Europeană, pe motiv că acestea nu ar fi luat măsuri suficiente pentru combaterea muncii forțate.

Potrivit unui document juridic consultat de BBC, coaliția statelor conduse de democrați susține că decizia este „arbitrară, capricioasă și contrară legii”.

Ca răspuns, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Kush Desai, a declarat: „Statele Unite își folosesc autoritatea legală” pentru a combate practicile care afectează companiile americane. Desai a adăugat că orice stat care nu ia măsuri împotriva importului de produse realizate prin muncă forțată are un comportament „nerezonabil” și că această problemă trebuie rezolvată.

Noile taxe vamale au fost impuse unor parteneri comerciali importanți, precum Japonia, Brazilia și Taiwan, în baza Secțiunii 301 din Legea Comerțului din 1974, legislație destinată sancționării țărilor care folosesc munca forțată.

„Cu toții plătim prețul acestor taxe vamale ilegale”

În acțiunea depusă în instanță se arată că administrația Trump „nu poate folosi munca forțată ca pretext pentru a continua schema sa ilegală de taxe vamale”.

„Tarifele ilegale ale președintelui Trump nu sunt altceva decât o taxă impusă familiilor care muncesc din greu”, a declarat guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul.

„Deși a pierdut la fiecare pas, Trump încearcă din nou să provoace și mai mult haos pentru familiile care muncesc și pentru afacerile din Oregon. Cu toții plătim prețul acestor taxe vamale ilegale, nu guvernele străine”, a afirmat procurorul general al statului Oregon, Dan Rayfield.

Mai mulți dintre partenerii comerciali afectați și-au exprimat nemulțumirea față de noile taxe. Guvernele Braziliei și Japoniei au catalogat măsurile drept „nejustificate”.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Chinei, Mao Ning, a descris tarifele drept „un pretext pentru manipulare politică”. Washingtonul și Beijingul au fost implicate într-un război comercial bazat pe taxe reciproce, aflat în prezent în pauză.

Analiștii sunt reticenți

Unii analiști au pus sub semnul întrebării modul în care țările ar putea demonstra că au rezolvat în mod corespunzător problemele legate de munca forțată.

Acesta este cel mai recent pas dintr-o serie de politici comerciale lansate de Trump după revenirea sa la Casa Albă în ianuarie 2025.

Multe dintre taxele vamale extinse impuse partenerilor comerciali la nivel mondial în cadrul așa-numitelor tarife din „Ziua Eliberării”, introduse în aprilie 2025/, au fost anulate de Curtea Supremă a SUA.

Decizia instanței a determinat rambursarea a zeci de miliarde de dolari către companiile care plătiseră aceste taxe.

Tarifele care au fost anulate au fost înlocuite cu o taxă temporară de 10% aplicată tuturor importurilor la nivel mondial. Aceasta a expirat în iulie.

Noi taxe vamale ar putea fi introduse în perioada următoare, întrucât Statele Unite investighează în prezent 16 țări în legătură cu presupusa supracapacitate de producție.