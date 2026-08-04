Primele decese raportate în urma epidemiei de ciclosporiază

Acestea sunt primele decese cunoscute legate de focarul de diaree legată de epidemia de ciclosporiază, din mai multe state din Statele Unite, potrivit CNN.

„Două decese au fost identificate ca parte a focarului de ciclosporoză care afectează Michiganul. Conform dosarelor medicale, ambele persoane aveau afecțiuni preexistente semnificative care ar fi putut fi afectate de ciclosporoză și deshidratare. Nu vor fi furnizate informații suplimentare cu privire la aceste două cazuri”, potrivit Departamentului de Sănătate și Servicii Umane din Michigan.

Decesele cauzate de ciclosporoză sunt departe de a fi frecvente, deoarece infecția „în general nu este o boală care pune viața în pericol”, a declarat departamentul. Un total de 11.234 de cazuri au fost raportate în stat, dintre care 193 de persoane au fost spitalizate.

Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA au transmis că „au cunoștință de două decese legate de ciclosporoză la persoane cu afecțiuni preexistente din Michigan, ca parte a acestui focar”.

Ce este ciclosporiaza

Ciclosporiaza este cauzată de un parazit microscopic care poate contamina alimentele proaspete sau apa și poate duce la diaree severă la persoanele infectate. Unele infecții cu ciclosporiază se pot ameliora de la sine, dar fără tratament, simptomele pot dura o lună sau mai mult, iar diareea persistentă poate îngreuna menținerea hidratării. Deshidratarea cauzată de episoade frecvente de diaree poate provoca, de asemenea, boli grave.

Număr de cazuri în creștere în SUA primăvara și vara

Se știe că numărul cazurilor de ciclosporiază crește în lunile de primăvară și vară din SUA, cu un sezon tipic care se întinde de la începutul lunii mai până la sfârșitul lunii august, potrivit CDC. Dar numărul de cazuri este deosebit de mare în acest an.

CDC a identificat peste 18.000 de cazuri de ciclosporiază domestică în acest sezon; 6.707 cazuri sunt confirmate, iar aproximativ 11.500 de alte cazuri sunt supuse unor teste și analize de laborator suplimentare pentru a determina dacă boala a fost contractată în SUA.

Legătura cu salata iceberg

Mai multe cazuri de ciclosporiază sunt investigate în acest an de către Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA, în colaborare cu CDC și partenerii statali, inclusiv focarul deosebit de mare din mai multe state, cu sediul în Midwest.

Salata iceberg furnizată de Taylor Farms a fost retrasă de pe piață și este probabil ca produsele contaminate să fi fost deja consumate sau scoase de pe rafturi.