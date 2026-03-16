Reacția României la amenințarea Iranului. MAE: România nu este parte a conflictului

MAE a reacționat de declarațiile purtătorului de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei.

„Am luat notă de afirmațiile purtătorului de cuvânt al MAE Iran, context în care facem următoarele precizări: Acordul bilateral de acces din 2006 oferă SUA cadrul legal garantat de a utiliza baze militare din România cu titlu continuu. România găzduiește de mai bine de 10 ani capabilități de apărare antirachetă împotriva unor amenințări din afara spațiului euro-atlantic. Sistemul are caracter strict defensiv, utilizat numai pentru scopuri de autoapărare, conform Cartei ONU.

România nu este parte a conflictului”, a transmis MAE, printr-un comunicat.

România susține eforturile pentru de-escaladare

Potrivit documentului, prioritatea României este efortul diplomatic pentru de-escaladare.

„În același timp, condamnăm atacurile complet nejustificate ale Iranului împotriva statelor din regiunea Golfului și mulțumim acestora din urmă pentru că i-au protejat și pe cetățenii noștri prezenți în țările lor. Solicităm Iranului să înceteze aceste atacuri, care pun în pericol vieți omenești și conduc la degradarea securității și a economiei globale”, a adăugat MAE.

„Dacă România pune bazele sale la dispoziția Statelor Unite, acest lucru ar echivala cu participarea la o agresiune militară împotriva Iranului”, a declarat Esmaeil Baghaei, luni, în cadrul conferinței de presă săptămânale. Oficialul iranian a spus că o astfel de mișcare ar fi inacceptabilă din perspectiva dreptului internațional și ar atrage răspunderea internațională a României.