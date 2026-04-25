MAE, după convocarea ambasadorului Rusiei la București: S-a cerut încetarea atacurilor asupra infrastructurii ucrainene de la graniță

Partea română a cerut încetarea atacurilor împotriva Ucrainei, inclusiv asupra infrastructurii civile ucrainene din apropierea frontierei cu România, transmite sâmbătă MAE, după ce ambasadorul Rusiei a fost convocat la ministerul român.
ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
25 apr. 2026, 18:54, Politic

Potrivit unui comunicat al MAE, ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat sâmbătă la sediul Ministerului Afacerilor Externe în legătură cu încălcarea spațiului aerian de către o dronă rusească purtând încărcătură explozivă și prăbușirea acesteia în cursul nopții într-o zonă locuită din municipiul Galați.

„Partea română a condamnat violarea spațiului aerian al României și a exprimat protestul hotărât față de acest act inacceptabil, care reprezintă o încălcare a suveranității României, precum și o escaladare serioasă a securității regionale. De asemenea, a atras atenția asupra riscurilor de o deosebită gravitate pentru securitatea și siguranța cetățenilor români”, transmite MAE.

De asemenea, s-a solicitat încă o dată părții ruse să înceteze atacurile împotriva Ucrainei, inclusiv asupra infrastructurii civile ucrainene din proximitatea frontierei cu România.

„În cadrul convocării ambasadorului rus a fost reamintită responsabilitatea exclusivă a Federației Ruse pentru războiul de agresiune în curs împotriva Ucrainei. Partea rusă își încalcă flagrant și sistematic obligațiile fundamentale legate de respectarea suveranității, integrității teritoriale, securității și păcii”, se mai arată în comunicat.

MAE apreciază că agresiunea și războiul ilegal pe care Rusia le duce de peste patru ani împotriva unui stat suveran reprezintă o amenințare persistentă și gravă nu doar la adresa Ucrainei, ci și a întregii regiuni a Mării Negre.

