Reacția lui Ilie Bolojan, după ce o dronă s-a prăbușit în orașul Galați: „Cer ferm Rusiei să înceteze imediat astfel de acțiuni”

Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
25 apr. 2026, 13:16, Politic

„În noaptea trecută, o dronă de fabricație rusească a căzut în Galați și a afectat o gospodărie. În urma incidentului, am discutat cu toți factorii de decizie pentru a lua imediat măsurile necesare. Prioritatea Guvernului României rămâne protecția și siguranța cetățenilor”, a transmis premierul într-o postare pe Facebook.

Acesta a precizat că au fost luate și măsuri diplomatice, inclusiv informarea partenerilor și aliaților României.

Șeful Executivului a calificat incidentul drept o încălcare gravă a dreptului internațional.

„Violarea, din nou, a spațiului aerian românesc de către Rusia este un act iresponsabil și o încălcare gravă a dreptului internațional. O condamn fără rezerve și cer ferm Rusiei să înceteze imediat astfel de acțiuni”, a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul a subliniat că astfel de incidente sunt consecințe ale războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și generează riscuri pentru securitatea României și a statelor de pe Flancul Estic.

„Evenimentele recente arată încă o dată cât de importante sunt siguranța cetățenilor și consolidarea securității naționale. Guvernul va acționa ferm și va folosi toate instrumentele pe care le are la dispoziție, inclusiv programul SAFE, pentru a reduce riscurile și pentru a întări apărarea țării. Apărarea intereselor naționale impune întotdeauna o acțiune coordonată și responsabilă”, adăugat Bolojan.

