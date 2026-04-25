Dominic Fritz, atac la adresa suveraniștilor, după ce incidentul de la Galați: Ar trebui să cedăm Galațiul sau Tulcea Rusiei să nu ne mai atace cu drone?

„Noaptea trecută, „înțelepciunea rusească” s-a prăbușit în curtea unui român din Galați. Omul nu a devenit mai înțelept, ci mai sărac, așa cum s-a întâmplat de atâtea ori în istorie atunci când înțelepciunea rusească s-a prăvălit peste România”, notează Dominic Fritz, pe Facebook.

„Când vor fi și suveraniștii români dedicați țării lor, România, nu Rusiei? Ar trebui să cedăm Galațiul sau Tulcea Rusiei să nu ne mai atace cu drone?”, se întreabă retoric liderul Uniunii Salvați România, criticând pozițiile fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu: „Călin Georgescu, propovăduitorul putinismului, spunea că Putin „este dedicat țării lui”.

Președintele USR a atacat și retorica antieuropeană a taberei suverniste, subliniind contrastul dintre relația cu UE și amenințările ruse: „Suveraniștii strigă de ani de zile pe rețelele sociale că pericolul vine de la Bruxelles, de la „globaliști”. Doar că Bruxelles a trimis 100 de miliarde de euro pentru a construi spitale și autostrăzi. Rusia a trimis 44 de drone peste granița noastră”.

„Cei care nu pot rosti cuvântul „Rusia” și „agresor” în aceeași propoziție nu sunt patrioți. Sunt oglinda în care Moscova se privește mulțumită că a reușit să le sucească mințile”, mai spune Fritz.

Poziția liderului de partid vine pe fondul celui mai grav incident cu drone de la începutul Războiului din Ucraina. În noaptea de vineri spre sâmbătă, resturi de dronă s-au prăbușit în Galați în zona Bariera Traian.