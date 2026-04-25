Reacția lui Radu Miruță, după incidentul de la Galați: Este vorba despre o dronă rusească de tip Geran 2. Statul Major analizează măsuri suplimentare

„Războiul declanșat de Federația Rusă, chiar la granița noastră, este cât se poate de real. Noaptea trecută, locuitorii din Galați au trăit o astfel de situație, din păcate, și înțeleg perfect temerile oamenilor din zonă. În urma unui atac intens asupra infrastructurii din Ucraina din zona Reni, fragmente dintr-o dronă de fabricație rusească au ajuns și pe teritoriul României”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Miruță.

Detalii despre dronă și reconfigurarea apărării

Oficialul a oferit și detalii despre aparatul de zbor care s-a prăbușit la Galați: „După motor și caracteristici, este vorba despre o dronă de tip Geran 2, model nou, fabricat în Rusia, care a zburat la altitudine joasă timp de aproximativ 4 minute, pe o distanță de 15 km, în spațiul aerian național”.

Radu Miruță a anunțat că Statul Major intră într-un proces de analiză privind capacitățile de apărare. „În fiecare lună, MApN dezvolta soluții noi, fie prin achiziții de capabilități, fie prin replanificarea și integrarea diferită a capabilităților existente. Astfel, militarii Armatei Române acoperă în permanență riscuri care înainte erau neadresate. După incidentul de azi-noapte, Statul Major al Apărării analizează rearanjarea dispozitivelor de monitorizare și apărare în zona graniței cu Ucraina”, spune ministrul.

Limitele aparatelor de detectare

Miruță a explicat și modul de funcționare al mijloacelor de detectare din dotarea Armatei. „Armata Română are capacitatea de monitorizare completă a spațiului aerian românesc, de la o anumită altitudine în sus.

Pentru zborul unor obiecte mici, la altitudini foarte joase, in zone cu relief care limitează capacitățile radar, sunt dezvoltate și integrate în sistemul național de monitorizare soluții radar „mobile”, locale, care “văd tot”. Dar da… numărul acestora este unul limitat și specialiștii militari le concentrează acolo unde riscurile sunt mai mari. Din evoluția atacurilor rusești în Ucraina aproape de granița României, până acum nu au fost indicii pentru o astfel de evoluție în zona în care s-au regăsit fragmentele de dronă azi-noapte”, se arată în mesajul ministrului.

Miruță mai susține și că aceste incidente nu ar fi avut loc dacă România avea în dotare capacități prevăzute în programul SAFE: „Dacă capabilitățile de apărare antiaeriană gândite și incluse în programul SAFE erau ieri în inventarul Armatei Române, chiar și în scenariul specific zborului printr-o anumită zonă de relief, la altitudine mică, de azi-noapte, cel mai probabil drona rusească ar fi fost observată și interceptată”.