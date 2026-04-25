Diana Buzoianu spune că Programul Rabla este în așteptare și depinde de aprobarea bugetului AFM

„Noi am trimis un draft de buget către Ministerul Finanțelor, care cuprinde scenariul pe care noi l-am propus. Și un proiect pentru Rabla și banii necesari pentru un proiect lansat anul acesta pe zona de baterii. Deci nu Fotovoltaice, baterii, stocare”, a declarat Diana Buzoianu la TVR Info.

Ministra a arătat că lansarea programelor depinde de poziția Ministerului Finanțelor privind sumele disponibile.

„Așteptăm să vedem un punct de vedere de la Ministerul Finanțelor ca să putem debloca, să vedem care este suma maximală pe care o poate aloca Ministerul Finanțelor și să putem începe aceste proiecte, care sunt importante”, a spus aceasta.

Diana Buzoianu a subliniat că întârzierea aprobării bugetului Administrației Fondului pentru Mediu afectează inclusiv proiecte deja începute, mutate de pe PNRR.

„Eu sper să nu mai dureze foarte mult, nu de alta, dar de bugetul AFM sunt legate inclusiv proiectele de care vorbeam mai devreme, mutate de pe PNRR pe AFM, care sunt șantiere deschise. Care de șase luni de zile, șapte luni de zile n-au mai putut să fie plătite pentru că nu puteau să fie plătite până nu era aprobat bugetul AFM”, a precizat Buzoianu.