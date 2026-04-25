Diana Buzoianu spune că Programul Rabla este în așteptare și depinde de aprobarea bugetului AFM

Programele Casa Verde și Rabla sunt în așteptare. Ministerul Mediului a trimis către Ministerul Finanțelor un proiect de buget și așteaptă aprobarea pentru a putea lansa noile scheme de finanțare, a declarat ministra Diana Buzoianu
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
25 apr. 2026, 14:31, Politic

„Noi am trimis un draft de buget către Ministerul Finanțelor, care cuprinde scenariul pe care noi l-am propus. Și un proiect pentru Rabla și banii necesari pentru un proiect lansat anul acesta pe zona de baterii. Deci nu Fotovoltaice, baterii, stocare”, a declarat Diana Buzoianu la TVR Info.

Ministra a arătat că lansarea programelor depinde de poziția Ministerului Finanțelor privind sumele disponibile.

„Așteptăm să vedem un punct de vedere de la Ministerul Finanțelor ca să putem debloca, să vedem care este suma maximală pe care o poate aloca Ministerul Finanțelor și să putem începe aceste proiecte, care sunt importante”, a spus aceasta.

Diana Buzoianu a subliniat că întârzierea aprobării bugetului Administrației Fondului pentru Mediu afectează inclusiv proiecte deja începute, mutate de pe PNRR.

„Eu sper să nu mai dureze foarte mult, nu de alta, dar de bugetul AFM sunt legate inclusiv proiectele de care vorbeam mai devreme, mutate de pe PNRR pe AFM, care sunt șantiere deschise. Care de șase luni de zile, șapte luni de zile n-au mai putut să fie plătite pentru că nu puteau să fie plătite până nu era aprobat bugetul AFM”, a precizat Buzoianu.

Citește și

Recomandarea video

EXCLUSIV | Cele trei mari reforme pe care vrea să le treacă rapid Ilie Bolojan fără miniștrii PSD
G4Media
Fiasco? Care sunt, de fapt, rezultatele de până acum ale campaniei militare desfășurate de SUA și Israel în Iran. Concluzii-cheie formulate de un expert Carnegie
Gandul
Lună mai cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor ANM
Cancan
FOTO. Apariție de neuitat a sportivei: „Cea mai sexy alergătoare!”
Prosport
„Am venit să iau drona!”. Un angajat Ecosal Galați a venit cu un buldoexcavator în zona de impact a dronei Geran-2, care s-a prăbușit noaptea trecută
Libertatea
Weekend cu tensiuni astrale în plan financiar! Avertismente pentru trei zodii și recomandări pentru toți nativii
CSID
Obiceiul banal care îți poate strica mașina. Mulți îl fac atunci când stau la semafor
Promotor