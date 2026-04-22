Diana Buzoianu: „Am trimis la avizare proiectul de Ordonanță de Urgență care face din distrugerea sau tăierea arborilor infracțiune”

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că a trimis spre avizare un proiect de ordonanță de urgență prin care distrugerea spațiilor verzi mari ar urma să devină infracțiune.
Diana Buzoianu: „Am trimis la avizare proiectul de Ordonanță de Urgență care face din distrugerea sau tăierea arborilor infracțiune”
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu. Sursa foto: Valentina Sarosi/Mediafax Foto
Nițu Maria
22 apr. 2026, 12:08, Politic

Ministra Mediului, Diana Buzoianu a anunțat miercuri dimineață, pe Facebook, că a trimis spre avizare interministerială un proiect de Ordonanță de Urgență care incriminează tăierea abuzivă a arborilor din spațiile verzi din orașe.

Buzoianu a declarat că inițiativa vizează situațiile în care sunt afectate suprafețe mari de vegetație. Ea a propus ca astfel de fapte să fie încadrate drept infracțiuni.

„Am trimis la avizare la celelalte ministere proiectul de Ordonanță de Urgență care face din distrugerea sau tăierea arborilor, chiar și din intravilan, chiar și din proprietate privată, infracțiune, dacă sunt distruse spații verzi mai mari de un hectar!”, a transmis Diana Buzoianu.

Aceasta a făcut referire la cazurile recente care au stârnit o serie de reacții publice.

„Pe scurt: ce s-a întâmplat în parcul IOR, dacă se mai repetă și în alte parcuri, să fie sancționat cu închisoarea!”, a precizat ministra Mediului.

„Orașele noastre și-așa au prea puține spații verzi. Haideți să nu le mai lăsăm pradă mafiei imobiliare”, a mai spus aceasta.

Recomandarea video

Cum sunt direcționați internauții români către site-uri asociate cu o firmă suspectată de legături cu Rusia
G4Media
„Mă simt nedreptățit!” Ce pensie primește un pensionar român, care a avut 3.500 lei salariu și a muncit 31 de ani și 4 luni cu forme legale
Gandul
De ce a lipsit nașul Aurelian Temișan de la nunta Andreei Bălan. Ce spune despre mariajul cu Victor Cornea
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Ilie Bolojan, după consultările cu Nicușor Dan de la Cotroceni: „Îmi asum mandatul de premier, astfel încât criza politică generată de PSD să aibă efecte minime”
Libertatea
Ți-a ieșit piureul de cartofi prea lichid? Metodele prin care să-l salvezi, fără să-i strici gustul
CSID
Ai băut puțin și ai condus? Ce se întâmplă dacă aparatul indică alcool
Promotor