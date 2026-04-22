Diana Buzoianu: „Am trimis la avizare proiectul de Ordonanță de Urgență care face din distrugerea sau tăierea arborilor infracțiune”

Ministra Mediului, Diana Buzoianu a anunțat miercuri dimineață, pe Facebook, că a trimis spre avizare interministerială un proiect de Ordonanță de Urgență care incriminează tăierea abuzivă a arborilor din spațiile verzi din orașe.

Buzoianu a declarat că inițiativa vizează situațiile în care sunt afectate suprafețe mari de vegetație. Ea a propus ca astfel de fapte să fie încadrate drept infracțiuni.

„Am trimis la avizare la celelalte ministere proiectul de Ordonanță de Urgență care face din distrugerea sau tăierea arborilor, chiar și din intravilan, chiar și din proprietate privată, infracțiune, dacă sunt distruse spații verzi mai mari de un hectar!”, a transmis Diana Buzoianu.

Aceasta a făcut referire la cazurile recente care au stârnit o serie de reacții publice.

„Pe scurt: ce s-a întâmplat în parcul IOR, dacă se mai repetă și în alte parcuri, să fie sancționat cu închisoarea!”, a precizat ministra Mediului.

„Orașele noastre și-așa au prea puține spații verzi. Haideți să nu le mai lăsăm pradă mafiei imobiliare”, a mai spus aceasta.