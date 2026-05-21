Schimbări la „Casa Verde”: Baterii pentru stocarea energiei și noi vouchere pentru fotovoltaice

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat joi că programul „Casa Verde” va fi modificat astfel încât accentul să fie pus pe bateriile pentru stocarea energiei, iar sprijinul pentru beneficiari să fie acordat prin vouchere.
Sursă foto: Alexandru Dobre / Mediafax Foto
Maria Miron
21 mai 2026, 16:21, Știrile zilei
Potrivit acesteia, viitorul program „Casa Verde Baterii” nu va fi destinat exclusiv beneficiarilor care au primit deja finanțare pentru panouri fotovoltaice prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).

400 de milioane de lei pentru baterii

„Avem de asemenea și un proiect nou de baterii care va fi de 400 de milioane de lei. Proiectul de baterii este un proiect strategic”, a spus Diana Buzoianu, precizând că programul este gândit ca o completare pentru proiectele deja finanțate și incluse în bugetul AFM.

Cine poate primi vouchere

„Nu vom limita programul doar la cei care au primit deja finanțare prin Casa Verde Fotovoltaice. Și persoanele care și-au instalat panouri din bani proprii vor putea solicita sprijin pentru baterii”, a declarat ministrul.

Buzoianu a precizat că noul program va păstra sistemul de vouchere folosit și în edițiile anterioare, însă valoarea finanțării nu a fost stabilită încă.

„La partea de fotovoltaice și baterii s-au schimbat foarte mult prețurile și a scăzut foarte mult valoarea pentru astfel de tehnologii. Aici va trebui să fie o ajustare care să țină cont și de realitatea de pe piață”, a explicat aceasta.

Programul ar putea fi lansat în această toamnă, însă autoritățile spun că încearcă să îl deschidă „cât mai rapid posibil”.

„Fabricat în Europa”, posibil criteriu

Guvernul analizează introducerea unor criterii privind echipamentele fabricate sau asamblate în Europa, inclusiv pentru baterii, după modelul discutat pentru programul Rabla.

„Ne uităm inclusiv la posibilitatea introducerii unui criteriu privind echipamente fabricate sau asamblate în Europa, inclusiv pentru baterii, deși este mai dificil de aplicat decât în cazul programului Rabla”, a explicat ministrul.

Finanțare pentru proiecte de biodiversitate

Diana Buzoianu a anunțat și o componentă nouă de finanțare pentru proiecte dedicate biodiversității: „Din ultimii ani de zile am prevăzut și o cofinanțare pentru programe LIFE de 10 milioane de lei. Asta înseamnă proiecte care sunt țintite pe zona de biodiversitate”.

Potrivit acesteia, fondurile vor fi folosite pentru proiecte-pilot care ar putea fi extinse ulterior la scară mai mare.

