Programul Rabla primește o gură de oxigen

„Programul Rabla continuă în 2026, cu 100 de milioane de lei în plus față de valoarea inițială”, a transmis Nazare miercuri pe Facebook.

Ministrul a avizat bugetul Administrației Fondului pentru Mediu pentru 2026 cu această majorare. Scopul: ca mai mulți români să își poată schimba mașinile vechi.

Ce acoperă bugetul AFM în 2026

Potrivit ministrului, bugetul AFM acoperă atât programele aflate în derulare, cât și finanțări noi. Sunt incluse Rabla Clasic și Rabla Plus, panouri fotovoltaice, eficiență energetică în clădiri și stații de încărcare. De asemenea, sunt finanțate iluminatul public eficient, reciclarea, apa, canalizarea și gestionarea deșeurilor.

De ce a fost majorată alocarea pentru Rabla

Nazare a explicat că Rabla are efect direct pentru oameni, pentru piața auto și pentru economie. Programul susține înlocuirea mașinilor vechi și stimulează achizițiile. Menține totodată un flux de finanțare predictibil pentru un sector important.

Bugetul include și finanțări pentru proiecte preluate din PNRR. Sunt vizate investiții în infrastructură locală, centre de colectare, insule ecologice digitalizate și capacități de reciclare.

„O decizie de buget responsabilă”

Ministrul a subliniat că decizia este una de echilibru. „Menținem și susținem programele care funcționează, finanțăm investiții concrete și direcționăm resursele acolo unde pot produce efecte concrete în economie și pentru populație”, a conchis Nazare.