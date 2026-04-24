Nazare, după întâlnirea cu comisarul european pentru servicii financiare: Dezvoltarea pieței de capital, una dintre ambițiile strategice ale României

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, s-a întâlnit vineri cu Maria Luís Albuquerque, Comisarul european pentru servicii financiare, pe agenda reuniunii fiind modernizarea pieței de capital, o „ambiție strategică a României”.
Sursa foto: Facebook/Alexandru Nazare
Radu Mocanu
24 apr. 2026, 19:04, Economic

„Dezvoltarea pieței de capital, una dintre ambițiile strategice ale României în următorii ani”, transmite Alexandru Nazare, după întâlnirea cu Comisarul european pentru servicii financiare și uniunea economiilor și investițiilor. 

„O piață de capital puternică înseamnă mai multe investiții în economie, mai multe companii românești care se pot dezvolta și mai multe locuri de muncă. Înseamnă și mai multe opțiuni pentru ca oamenii să își investească economiile în mod simplu și transparent”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de ministrul de Finanțe. 

Ministrul a precizat că, în ultimele luni, autoritățile au accelerat procesul de modernizare a pieței de capital și dezvoltarea de instrumente care să atragă capital, subliniind că în acest proces, Banca de Investiții și Dezvoltare „va avea un rol esențial în dezvoltarea acestor mecanisme și în crearea unor fonduri de investiții care să susțină creșterea economică”.  

Cei doi au discutat și dezvoltarea unui unui cont european de investiții, în cadrul unui plan mai amplu de crearea a unor produse de investiții mai simple și accesibile pentru cetățeni. 

„România susține integrarea piețelor financiare europene și reducerea barierelor care îngreunează accesul la finanțare. Ne dorim şi lucrăm la a dezvolta o piață de capital mai puternică, capabilă să finanțeze dezvoltarea economiei și să susțină creșterea pe termen lung”, mai punctează Nazare. 

