Comisarul european pentru Servicii Financiare vine în vizită în România

Comisarul se va întâlni la București cu guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, președintele Autorității de Supraveghere Financiară, Alexandru Petrescu, precum și cu reprezentanți ai sectorului financiar și de capital, dar și ai confederațiilor sindicale din România.

Vizita are ca obiectiv consolidarea dialogului dintre instituțiile europene și partenerii naționali din sectorul financiar, economic și social, transmite Comisia Europeană într-un comunicat.

Joi, comisarul se va întâlni cu guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, și cu Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară, precum și cu delegați ai organizațiilor din sectorul financiar și de capital din România, inclusiv Asociația Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF), Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR), Asociația Română a Băncilor (ARB), Asociația Română de Fintech (RoFintech), Asociația Fondurilor de Investiții Private din România (ROPEA), Bursa de Valori București (BVB) și Depozitarul Central.

De asemenea, Maria Luís Albuquerque va participa joi la un dialog cu studenții din cadrul Academiei de Studii Economice din București, pe teme privind Uniunea Europeană și prioritățile de politică economică și financiară.

Vineri, comisarul european se va întâlni cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Pe parcursul zilei, aceasta va participa la o masă rotundă cu principalele confederații sindicale din România, respectiv Blocul Național Sindical (BNS), Confederația Națională Sindicală Cartel ALFA, Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România – Frăția, Sindicatul Național Meridian, și Confederația Sindicatelor Democratice din România (CSDR).

Maria Luís Albuquerque se va întâlni vineri și cu reprezentanți ai Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), și ai Asociației Administratorilor de Fonduri din România (AAF).