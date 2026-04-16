Nazare, întâlnire la Casa Albă: România se află într-una dintre cele mai bune poziții din ultimii ani în relația cu administrația SUA

Alexandru Nazare a anunțat joi că s-a întâlnit cu Jarrod Agen, director al Consiliului pentru Dominanță Energetică de la Casa Albă.

„Dialogul direct cu centrul de putere american confirmă că România se află într-una dintre cele mai bune poziții din ultimii ani în relația cu administrația SUA. Am discutat despre consolidarea cooperării în domeniul energetic, continuând subiectele vizitelor anterioare la Washington: securitatea energetică, investițiile strategice și rolul României ca hub energetic regional. În mod concret, am abordat oportunități de finanțare, dezvoltarea infrastructurii și implicarea capitalului american în proiecte majore din regiune”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de ministrul Finanțelor.

Consiliul pentru Dominanță Energetică, structură a Casei Albe, are rolul de a accelera proiecte strategice și de a coordona instituții din domenii, precum energie, mediu, comerț și politică externă, explică Nazare, punctând că „Jarrod Agen este unul dintre actorii relevanți în definirea politicilor energetice ale administrației Trump”.

Nazare a subliniat că, în contextul competiției globale pentru resurse și al necesității reducerii dependenței energetice, România se află într-o poziție bună „cu unul dintre cele mai echilibrate mixuri energetice și capacitatea de a contribui la stabilitatea energetică a regiunii”.

„Din perspectiva Ministerului Finanțelor, prioritatea este să valorificăm această oportunitate, prin atragerea de investiții, susținerea proiectelor strategice și prin consolidarea poziției României ca partener predictibil și competitiv. Parteneriatul cu Statele Unite, inclusiv prin dialog direct cu structuri importante ale administrației americane, este esențial pentru a transforma aceste oportunități în rezultate concrete pentru economia românească”, se mai arată în mesajul publicat de Nazare.