Nazare, întâlnire la Casa Albă: România se află într-una dintre cele mai bune poziții din ultimii ani în relația cu administrația SUA

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, s-a întâlnit cu Jarrod Agen, directorul Consiliului pentru Dominanță Energetică din cadrul administrației Trump. Cei doi oficiali au discutat perspectivele de consolidare a parteneriatului energetic, subliniind poziția favorabilă a României în relația cu SUA.
Sursa foto: Facebook/Alexandru Nazare
Radu Mocanu
16 apr. 2026, 11:48, Politic

Alexandru Nazare a anunțat joi că s-a întâlnit cu Jarrod Agen, director al Consiliului pentru Dominanță Energetică de la Casa Albă. 

„Dialogul direct cu centrul de putere american confirmă că România se află într-una dintre cele mai bune poziții din ultimii ani în relația cu administrația SUA. Am discutat despre consolidarea cooperării în domeniul energetic, continuând subiectele vizitelor anterioare la Washington: securitatea energetică, investițiile strategice și rolul României ca hub energetic regional. În mod concret, am abordat oportunități de finanțare, dezvoltarea infrastructurii și implicarea capitalului american în proiecte majore din regiune”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de ministrul Finanțelor. 

Consiliul pentru Dominanță Energetică, structură a Casei Albe, are rolul de a accelera proiecte strategice și de a coordona instituții din domenii, precum energie, mediu, comerț și politică externă, explică Nazare, punctând că „Jarrod Agen este unul dintre actorii relevanți în definirea politicilor energetice ale administrației Trump”. 

Nazare a subliniat că, în contextul competiției globale pentru resurse și al necesității reducerii dependenței energetice, România se află într-o poziție bună „cu unul dintre cele mai echilibrate mixuri energetice și capacitatea de a contribui la stabilitatea energetică a regiunii”. 

„Din perspectiva Ministerului Finanțelor, prioritatea este să valorificăm această oportunitate, prin atragerea de investiții, susținerea proiectelor strategice și prin consolidarea poziției României ca partener predictibil și competitiv. Parteneriatul cu Statele Unite, inclusiv prin dialog direct cu structuri importante ale administrației americane, este esențial pentru a transforma aceste oportunități în rezultate concrete pentru economia românească”, se mai arată în mesajul publicat de Nazare. 

Recomandarea video

Cum e promovat AUR de biserica ortodoxă și sistemul de educație
G4Media
În ce zone se întorc ploile și unde vor fi 24 de grade. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
Gandul
21 aprilie 2026: Ziua în care vreme o ia razna în București. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Cancan
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
Prosport
Ciprian Ciucu atacă furibund PSD și sare în apărarea lui Ilie Bolojan: „Nu aveți un plan, nu aveți o viziune pentru țară, nu aveți nimic”
Libertatea
Fenomenul climatic „Super El Niño” amenință toată planeta! Va schimba radical vremea. Ar putea fi „cel mai puternic din ultimii 140 de ani”
CSID
La câte puncte se reține permisul în 2026. În ce situații se dublează perioada de suspendare și când dai examen de redobândire?
Promotor