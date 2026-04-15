Alexandru Nazare la Washington, despre discuțiile cu US Exim Bank privind finanțarea proiectelor strategice: „Nu sunt doar despre infrastructură energetică. Ele înseamnă energie mai sigură, accesibilă”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a purtat la Washington discuții cu reprezentanții US Exim Bank, despre posibilele mecanisme de finanțare pentru proiectele strategice din energie și infrastructură.

Tema centrală a întâlnirilor a vizat consolidarea investițiilor majore și întărirea poziției României în arhitectura de securitate energetică a regiunii, a transmis ministrul într-o postare pe Facebook.

„O nouă întâlnire la Washington cu John Jovanovic, CEO al US Exim Bank, în continuarea discuţiilor începute anul trecut, privind finanţarea unor proiecte strategice pentru România. Reluarea discuţiilor confirmă că România este considerată un partener serios şi predictibil, iar oportunităţile de proiecte comune promovate de România sunt privite cu interes real de partea americană”, a scris miercuri, pe Facebook, Alexandru Nazare.

În cadrul conversațiilor, atenția principală a fost orientată către accelerarea proiectelor aflate deja în derulare și deschiderea unor direcții noi de investiții, mai ales în sectorul energetic, care este prioritar pentru stabilitatea economică și regională.

„Ce am discutat concret: obiectivul principal în dialogul cu US Exim Bank este accelerarea proiectelor deja începute şi pregătirea unor noi investiţii majore, în special în domeniul energiei – un sector esenţial pentru securitatea economică a României şi a întregii regiuni”, a declarat el.

Nazare a precizat că au fost discutate mai multe direcții de acțiune, de la proiecte nucleare și infrastructură de gaze până la noi instrumente financiare comune.

Printre acestea se află și modernizarea capacităților existente, dezvoltarea unor noi proiecte energetice și extinderea cooperării prin mecanisme de garantare și finanțare internațională.

De asemenea, au fost menționate proiecte care au un impact regional, inclusiv inițiative energetice cu rol în conectarea piețelor și sprijinirea dezvoltării economice din zona Mării Negre și a procesului de reconstrucție a Ucrainei.

„Proiectele discutate nu sunt doar despre infrastructură energetică. Ele înseamnă: energie mai sigură şi mai accesibilă pentru populaţie şi economie, stabilitate economică pe termen lung şi poziţionarea României ca hub energetic regional, inclusiv în contextul reconstrucţiei Ucrainei şi al dezvoltării regiunii Mării Negre. Am subliniat în discuţii că România are astăzi o abordare pragmatică şi orientată spre rezultate, iar parteneriatul cu instituţii precum US Exim Bank este esenţial pentru a transforma proiectele mari în investiţii concrete. Continuăm să construim parteneriate care aduc finanţare reală şi proiecte concrete pentru România. În perioada următoare, vom continua lucrul pentru ca aceste proiecte să avanseze cât mai rapid şi să producă rezultate vizibile pentru economie”, a scris Nazare.

Ministrul Finanțelor se află în Statele Unite pentru a participa la reuniunea de primăvară a Grupului Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional, desfășurată la Washington DC în perioada 14-20 aprilie 2026.