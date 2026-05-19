Alexandru Nazare anunță că renunță la E-factura pentru drepturi de autor. Cui i se mai aplică decizia ministerului de Finanțe

„Sunt unul dintre principalii promotori ai digitalizării ANAF – este obligatorie şi ne-negociabilă pentru combaterea evaziunii fiscale şi pentru construirea unei administrații fiscale moderne, transparente și eficiente. În același timp, introducerea de noi reguli trebuie făcută gradual, predictibil și fără a crea poveri administrative inutile celor care își declară corect veniturile. Iar atunci când statul introduce măsuri care generează efecte disproporționate sau dificultăți nejustificate în practică, tot statul are responsabilitatea de a asculta feedbackul din societate și de a corecta rapid și echilibrat acele prevederi care nu funcționează.

obligativitatea RO e-Factura În ultimele luni, am avut un dialog continuu cu profesioniști din domeniul cultural, creativ și academic, cu reprezentanți ai societății civile și cu specialiști fiscali. Am analizat efectele concrete pe carele-ar fi avut pentru persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor și pentru alte activități de mică amploare.

Concluzia a fost în mod clar aceea că obligativitatea utilizării sistemului ar fi însemnat în principal birocrație suplimentară și costuri administrative inutile, fără un beneficiu proporțional în combaterea evaziunii fiscale sau în eficientizarea colectării veniturilor la buget.

De aceea, am propus un nou amendament pentru simplificarea regulilor RO e-Factura, care a fost preluat de membrii Comisiei de Buget-Finanțe din Camera Deputaților și votat ieri în Comisie. Practic, dacă amendamentul va fi adoptat, persoanele fizice care se identifică fiscal prin CNP nu vor mai fi obligate să folosească RO e-Factura, iar sistemul va rămâne opțional.

Măsura îi vizează în special pe autori, traducători, artiști, actori, muzicieni, cercetători, jurnaliști și alte persoane care obțin venituri din drepturi de autor fără a funcționa ca PFA sau societăți comerciale. Totodată, sunt exceptați și: agricultorii persoane fizice care aplică regimul special pentru agricultori

persoanele care obțin venituri din închirierea pe termen scurt a camerelor prin platforme de rezervări online

institutele și centrele culturale străine care activează în România în baza unor acorduri interguvernamentale.

Digitalizarea ANAF și creșterea transparenței fiscale sunt obiective esențiale pentru modernizarea administrației și reducerea evaziunii fiscale. Însă reformele trebuie adaptate realității și aplicate acolo unde există un risc fiscal real, nu acolo unde generează obligații disproporționate pentru contribuabilii corecți.

spune Alexandru Nazare. Iar rolul nostru este şi acela de a colecta feedbackul contribuabililor şi de a implementa corecții necesare acolo unde se impune, pentru a avea o legislație într-adevăr funcțională”,