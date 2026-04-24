Fonduri de 147 de milioane de lei pentru reabilitarea blocurilor cu risc seismic, școlilor și clădirilor publice

Cseke Attila a anunțat, vineri, că Ministerul Dezvoltării a finanțat lucrări în valoare de aproape 147 de milioane de lei pentru un număr de 100 de proiecte de reabilitare a clădirilor rezidențiale, dar și publice.
Foto: Andreea Alexandru / Mediafax Foto
Daiana Rob
24 apr. 2026, 19:19, Economic

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a decontat lucrări în valoare totală de 146.766.731,30 de lei pentru 100 de investiții realizate prin programele derulate de Ministerul Dezvoltării”, a anunțat ministrul Cseke Attila.

Potrivit comunicatului publicat de minister, scopul investițiilor a fost reprezentat de consolidarea cu risc seismic și reabilitarea termică a unor clădiri publice și rezidențiale. Banii au fost decontați pentru lucrări precum modernizarea sistemelor de termoficare, construirea unor locuințe sociale și elaborarea sau actualizarea unor documentații de urbanism.

Peste 53 de milioane de lei au fost repartizați pentru decontarea lucrărilor la clădirile publice, dar și blocuri sau complexuri de locuințe – clădiri cu risc seismic ridicat, insluse în Programul Național de Consolidare a acestui tip de clădiri.

„S-au repartizat 53.498.641,88 de lei pentru 54 de facturi care vizează consolidarea unor clădiri publice și multirezidențiale, incluse în Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat”, potrivit comunicatului publicat.

Alte lucrări au ca obiectiv „consolidarea și modernizarea unor unități de învățământ, incluse în Programul naţional de investiţii «Şcoli sigure şi sănătoase», anunță ministerul.

19 milioane de lei pentru reabilitarea clădirilor publice și multirezidențiale

Alți peste 43 de milioane de lei au fost direcționați pentru plata unor facturi depuse prin Programul Termoficare, iar aproape 19 milioane de lei au fost virați spre lucrări care au ca obiectiv reabilitarea termică a unor clădiri publice.

„S-au alocat 43.251.173,72 de lei pentru achitarea a șase facturi depuse prin Programul Termoficare și 18.861.667,33 de lei au fost virați pentru lucrări care au ca obiectiv reabilitarea termică a unor clădiri publice și multirezidențiale”, informează sursa citată.

De asemenea, Ministerul Dezvoltării a plătit fonduri în valoare de peste 16 milioane de lei pentru un număr de 16 proiecte de construire a unor locuințe sociale.

„În vederea decontării facturilor pentru 16 investiții care vizează construirea de locuințe sociale, Ministerul Dezvoltării a decontat suma de 16.627.461,29 de lei”, potrivit sursei citate.

De asemenea, ministerul a virat 764.843,13 de lei pentru 5 proiecte de întocmire sau actualizare documentațiilor de urbanism, precum PUZ-uri sau regulamente locale de urbanism.

