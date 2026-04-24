Fonduri de 147 de milioane de lei pentru reabilitarea blocurilor cu risc seismic, școlilor și clădirilor publice

„Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a decontat lucrări în valoare totală de 146.766.731,30 de lei pentru 100 de investiții realizate prin programele derulate de Ministerul Dezvoltării”, a anunțat ministrul Cseke Attila.

Potrivit comunicatului publicat de minister, scopul investițiilor a fost reprezentat de consolidarea cu risc seismic și reabilitarea termică a unor clădiri publice și rezidențiale. Banii au fost decontați pentru lucrări precum modernizarea sistemelor de termoficare, construirea unor locuințe sociale și elaborarea sau actualizarea unor documentații de urbanism.

Peste 53 de milioane de lei au fost repartizați pentru decontarea lucrărilor la clădirile publice, dar și blocuri sau complexuri de locuințe – clădiri cu risc seismic ridicat, insluse în Programul Național de Consolidare a acestui tip de clădiri.

Alte lucrări au ca obiectiv „consolidarea și modernizarea unor unități de învățământ, incluse în Programul naţional de investiţii «Şcoli sigure şi sănătoase», anunță ministerul.

19 milioane de lei pentru reabilitarea clădirilor publice și multirezidențiale

Alți peste 43 de milioane de lei au fost direcționați pentru plata unor facturi depuse prin Programul Termoficare, iar aproape 19 milioane de lei au fost virați spre lucrări care au ca obiectiv reabilitarea termică a unor clădiri publice.

De asemenea, Ministerul Dezvoltării a plătit fonduri în valoare de peste 16 milioane de lei pentru un număr de 16 proiecte de construire a unor locuințe sociale.

De asemenea, ministerul a virat 764.843,13 de lei pentru 5 proiecte de întocmire sau actualizare documentațiilor de urbanism, precum PUZ-uri sau regulamente locale de urbanism.