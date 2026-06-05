Se prelungește contractul pentru finalizarea Centrului de Arși de la Târgu Mureș. Investiția, aflată la 90% din execuție

Ministerul Sănătății a anunțat, vineri, că a aprobat prelungirea contractului pentru realizarea proiectului „Construirea unui centru de arși și reorganizarea fluxurilor medicale ale spitalului pentru o mai bună poziționare și conectare a Departamentelor Urgență, ATI și chirurgie pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș”.

Contractul, prelungit până la finalul lunii august

Contractul s-a prelungit până la data de 31 august 2026, în vederea finalizării complete a investiției.

Decizia a fost luată în contextul în care lucrările au ajuns la un stadiu fizic de execuție de aproximativ 90%. Finalizarea obiectivului necesită realizarea ultimelor lucrări tehnice și a etapelor de punere în funcțiune specifice unei unități medicale de înaltă complexitate, potrivit Ministerului Sănătății.

Centrul de Arși, „o investiție vitală pentru sistemul de sănătate”

„Finalizarea Centrului de Arși de la Târgu Mureș este o investiție vitală pentru sistemul de sănătate din România. Avem nevoie de această capacitate modernă. Astfel, putem trata în țară cât mai mulți pacienți cu arsuri grave. Astăzi, ei depind adesea de transferul în străinătate. Progresul lucrărilor este unul semnificativ. Prelungirea contractului până la 31 august 2026 ne va permite să ducem la bun sfârșit acest proiect esențial”, a declarat ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila care a vizitat vineri șantierul.