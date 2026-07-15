Examenul de medic specialist va avea subiecte unice și reguli unitare de evaluare

Principala schimbare este introducerea unor subiecte unice la nivel național pentru proba scrisă, indiferent de centrul universitar în care susțin examenul candidații. Totodată, evaluarea va fi realizată după reguli unitare, pe baza unui barem național.

„Performanța în sănătate începe cu o evaluare corectă și transparentă. Introducem aceleași reguli, aceleași standarde și aceeași exigență pentru toți candidații, indiferent de centrul universitar în care susțin examenul. Competența trebuie să fie singurul criteriu care contează”, a declarat ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila.

Potrivit proiectului, subiectele vor fi elaborate în ziua examenului de o Comisie națională unică, alcătuită din coordonatorii de rezidențiat din toate centrele universitare în care există programe de pregătire pentru specialitatea respectivă. Corectarea lucrărilor va fi realizată de comisiile locale, pe baza baremului stabilit la nivel național.

Pentru următoarea sesiune, calendarul propus prevede înscrierea candidaților la direcțiile de sănătate publică în perioada 24 august – 7 septembrie, iar examenul se va desfășura între 7 octombrie și 3 noiembrie.

Ministerul Sănătății intenționează să publice ordinul în Monitorul Oficial în jurul datei de 4 august, astfel încât candidații să beneficieze de un calendar predictibil și de reguli clare de desfășurare a examenului.