Google intenționează să investească până la 40 de miliarde de dolari în Anthropic

Anthropic a anunțat că Google se angajează să investească acum 10 miliarde de dolari, la o evaluare de 350 de miliarde de dolari, aceeași la care compania a fost evaluată într-o rundă de finanțare din februarie, fără a include fondurile atrase recent, potrivit Bloomberg.

Compania deținută de Alphabet va investi încă 30 de miliarde de dolari dacă Anthropic atinge anumite obiective de performanță, a transmis startup-ul vineri.

În paralel, compania a atras recent încă 5 miliarde de dolari de la Amazon și ar putea primi alte 20 de miliarde în viitor.

Compania a crescut rapid în special datorită produsului Claude Code, un instrument de inteligență artificială care îi ajută pe programatori să lucreze mai eficient.

Anthropic a fost fondată în 2021 de Dario Amodei, fost cercetător la Google, și ia în calcul o posibilă listare la bursă.