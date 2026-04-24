Google intenționează să investească până la 40 de miliarde de dolari în Anthropic

Google va investi 10 miliarde de dolari în compania de inteligență artificială Anthropic, iar alte 30 de miliarde ar putea fi alocate ulterior, dacă startup-ul îndeplinește anumite obiective de performanță.
Iulian Moşneagu
24 apr. 2026, 20:20, Economic

Anthropic a anunțat că Google se angajează să investească acum 10 miliarde de dolari, la o evaluare de 350 de miliarde de dolari, aceeași la care compania a fost evaluată într-o rundă de finanțare din februarie, fără a include fondurile atrase recent, potrivit Bloomberg.

Compania deținută de Alphabet va investi încă 30 de miliarde de dolari dacă Anthropic atinge anumite obiective de performanță, a transmis startup-ul vineri.

În paralel, compania a atras recent încă 5 miliarde de dolari de la Amazon și ar putea primi alte 20 de miliarde în viitor.

Compania a crescut rapid în special datorită produsului Claude Code, un instrument de inteligență artificială care îi ajută pe programatori să lucreze mai eficient.

Anthropic a fost fondată în 2021 de Dario Amodei, fost cercetător la Google, și ia în calcul o posibilă listare la bursă.

