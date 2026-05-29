Anthropic depășește OpenAI și se apropie de o evaluare de 1.000 de miliarde de dolari

Compania americană Anthropic, dezvoltatorul chatbotului Claude, a devenit cel mai valoros startup din domeniul inteligenței artificiale după o nouă rundă de finanțare care i-a ridicat evaluarea la 965 de miliarde de dolari, transmite Euronews.
Victor Dan Stephanovici
29 mai 2026, 10:30, Știri externe
Anthropic a anunțat că a atras 65 de miliarde de dolari într-o finanțare privată condusă de mai multe fonduri importante de investiții, inclusiv Sequoia Capital, Altimeter Capital și Dragoneer Investment Group. Noua evaluare de 965 de miliarde de dolari transformă compania fondată în 2021 într-unul dintre cele mai valoroase startupuri din lume și o apropie de o posibilă listare la bursă în perioada următoare, scrie Euronews.

Claude, model de inteligență artificială Anthropic. Sursa foto: X/Claude

Claude îl împinge pe ChatGPT pe locul doi

Compania susține că a ajuns la venituri anualizate de aproximativ 47 de miliarde de dolari, generate de serviciile bazate pe Claude, modelul său de inteligență artificială utilizat pentru programare, automatizare și sarcini profesionale. Performanța o plasează înaintea OpenAI, care estima în martie o evaluare de aproximativ 852 de miliarde de dolari după propria rundă de finanțare. Anthropic a fost fondată de foști executivi OpenAI, iar rivalitatea dintre cele două companii a devenit una dintre cele mai importante competiții din industria globală a inteligenței artificiale.

Compania lansează și un nou model AI

Odată cu anunțul finanțării, Anthropic a prezentat și Claude Opus 4.8, cea mai nouă versiune a modelului său de inteligență artificială. Potrivit companiei, noul sistem oferă performanțe superioare în programare și în sarcini profesionale complexe, un segment care a devenit unul dintre principalele câmpuri de luptă dintre dezvoltatorii de AI.

Ascensiunea Anthropic nu a fost lipsită de obstacole. Compania s-a aflat în ultimele luni într-un conflict juridic cu administrația președintelui Donald Trump privind utilizarea inteligenței artificiale în aplicații militare. În paralel, compania poartă discuții cu autoritățile americane privind securitatea cibernetică și riscurile asociate celor mai avansate modele AI dezvoltate de aceasta.

Industria AI se apropie de evaluări fără precedent

Creșterea Anthropic confirmă ritmul accelerat al investițiilor în inteligența artificială. Dacă evaluarea actuală va fi confirmată de piață, compania va deveni primul startup AI care se apropie de pragul simbolic de 1.000 de miliarde de dolari. În același timp, competiția dintre Anthropic, OpenAI și alte companii majore din domeniu alimentează dezbaterea privind sustenabilitatea investițiilor uriașe din sector și posibilitatea formării unei noi bule speculative în tehnologie.

