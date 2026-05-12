O problemă matematică veche de 60 de ani, rezolvată accidental de un tânăr cu ChatGPT

După 60 de ani de încercări eșuate de a rezolva o problemă din teoria numerelor, soluția a venit de la un tânăr de 23 de ani, fără pregătire științifică avansată, potrivit Corierre della Sera.

Cu doar un abonament la ChatGPT, Liam Price a reușit ceea ce cele mai prestigioase departamente de matematică din lume nu au putut: să demonstreze una dintre cele mai complicate ipoteze formulate de Paul Erdős, matematicianul maghiar care a lăsat comunității științifice zeci de probleme nerezolvate.

Totul s-a întâmplat într-o după-amiază obișnuită, în timp ce petrecea timp la calculator. Price a deschis ChatGPT, a ales la întâmplare o ipoteză de pe site-ul dedicat lui Erdős, a introdus-o în IA și a așteptat.

„Nu știam despre ce era vorba”, a declarat el pentru Scientific American. „Pur și simplu încercam să rezolv problemele lui Erdős, cum mai fac uneori, introducându-le în AI ca să văd dacă reușește”.

Numere prime

Ipoteza introdusă de Price, mai mult din joacă, privea așa-numitele „mulțimi primitive”, grupuri de numere întregi în care niciun element nu poate fi divizat exact de altul, proprietate care le apropie de numerele prime.

În 2022, un matematician la Stanford University, a reușit să demonstreze prima parte a problemei în cadrul doctoratului său. A doua parte însă a rămas fără soluție, la fel ca pentru toți cei care încercaseră înaintea lui.

Price i-a trimis răspunsul generat de IA unui student la matematică la University of Cambridge, care și-a dat imediat seama că avea în față ceva neobișnuit și i-a alertat pe experți.

Un matematician la University of California, Los Angeles și unul dintre cei mai respectați cercetători care urmăresc impactul inteligenței artificiale în matematică, a identificat motivul succesului ChatGPT: toți cei care abordaseră anterior ipoteza urmaseră aceeași serie de pași inițiali, o direcție care s-a dovedit greșită.

IA-ul a ales însă o cale complet diferită, aplicând o formulă deja cunoscută în alte ramuri ale matematicii, dar pe care nimeni nu se gândise să o folosească aici.

Totuși, răspunsul oferit de ChatGPT nu era perfect. Potrivit lui Lichtman, acesta era chiar „destul de slab”, aproape imposibil de înțeles fără ochiul unui expert care să descifreze ce încerca IA-ul să demonstreze. Însă direcția era corectă.