Motivul străvechi pentru care o oră are 60 de minute

În octombrie 1793, nou-înființata Republică Franceză s-a angajat într-un experiment nereușit. A decis să schimbe ora. Revoluționarii au decis că ziua va fi acum împărțită la 10 ore, nu la 24. Fiecare oră va avea 100 de minute decimale, alcătuite la rândul lor din 100 de secunde decimale, notează BBC.

Sistemul orar făcea parte dintr-un calendar revoluționar mai amplu, care urmărea raționalizarea (și decreștinizarea) structurii anilor, incluzând o nouă săptămână de 10 zile. În curând au început lucrările de conversie a ceasurilor existente la sistemul zecimal . Primăriile au instalat ceasuri zecimale, iar activitățile oficiale au fost înregistrate folosind noul calendar.

„A început rapid să provoace nenumărate dureri de cap”, spune Finn Burridge, comunicator științific la Muzeele Regale Greenwich din Londra, Marea Britanie, sediul Observatorului Regal și locul unde a fost stabilit timpul mediu Greenwich.

Reproiectarea și convertirea ceasurilor existente s-au dovedit extrem de dificile. Sistemul a izolat Franța de țările vecine, în timp ce populația rurală ura ca ziua de odihnă să devină doar o dată la a 10-a zi. În cele din urmă, timpul zecimal a durat abia mai mult de un an în Franța.

Pentru a înțelege cum am început să numărăm, și cum numărăm și astăzi, 24 de ore într-o zi, 60 de minute într-o oră și 60 de secunde într-un minut, trebuie să dăm înapoi ceasul într-o epocă anterioară începuturilor măsurării timpului. Pentru că povestea unuia dintre cele mai vechi sisteme numerice ne-a pus pe această cale – și explică de ce acest sistem ciudat a supraviețuit mult civilizațiilor care l-au inventat.

O bază de 60

La origine se află sumerienii, un popor antic care a trăit în Mesopotamia (aproximativ Irakul de astăzi) între anii 5300-1940 î.Hr. și una dintre primele civilizații care au format orașe. Împreună cu multe alte invenții, inclusiv irigațiile și plugul, lor li se atribuie crearea primului sistem de scriere cunoscut. Acesta a inclus și un sistem de numerotare bazat pe conceptul de 60.

Ține mâna în față, îndoiește un deget și vei vedea că are trei articulații. Numără toate articulațiile degetelor unei mâini (fără a include degetul mare) și vei ajunge la 12. Numără aceste 12 ca fiind una singură folosind un deget de la cealaltă mână și reia numărătoarea de la 12 la prima mână, până când toate cele cinci degete de la a doua mână sunt folosite. Până la ce ai numărat? Șaizeci.

Aceasta este una dintre teoriile speculative despre motivul pentru care sumerienii și-au bazat sistemul matematic emergent pe 60, nu pe 10 – o decizie care are încă implicații asupra modului în care măsurăm timpul astăzi.

Dezvoltarea numerelor scrise a fost determinată de nevoia de a ține evidențe pentru sistemul agricol din ce în ce mai mare și mai complex care susținea orașele lor în creștere, spune Martin Willis Monroe, expert în culturi cuneiforme (sistemele de scriere timpurii ale Orientului Mijlociu antic) de la Universitatea din New Brunswick din Canada.

Au început să folosească tăblițe mici de lut, adesea de dimensiunea unui smartphone sau mai mici, pentru a ține evidența numerelor, imprimând detaliile în lut moale. Alte notații picturale au urmat curând, dezvoltându-se în faimosul text cuneiform al sumerieni.

Abia la mijlocul secolului al XIX-lea aceste tăblițe de lut au fost descoperite și au început să fie descifrate. Ele arată că sumerienii foloseau o întreagă gamă de sisteme numerice, spune Monroe, dar cel mai important pentru matematică și, în cele din urmă, pentru astronomie și timp, a devenit rapid așa-numitul sistem sexagesimal.

Sumerienii foloseau numărul 60 într-un mod comparabil cu modul în care folosim noi acum numărul 10. Când ajungem la nouă, ne mutăm peste un spațiu la stânga, scriem un unu și adăugăm zero la dreapta, spune Erica Meszaros, care a absolvit recent un doctorat în istoria științelor exacte și antichității la Universitatea Brown din SUA. „[Este] același lucru cu sexagesimalul: ajung până la 59 și în loc să aibă un număr mai mare decât 59, folosesc doar un unu, dar cu o poziție mai sus.”

Orele, minutele și secundele sunt o moștenire utilă din timpuri străvechi, atât de adânc înrădăcinată încât schimbarea sistemului acum ar fi probabil prea mult de gestionat.

În ciuda teoriei tentante a numărării cu degetele, prezentată mai sus, nu este clar de ce sumerienii au optat pentru un sistem de bază 60. „Nu există o mulțime de dovezi de unde provine numărul 60”, spune Monroe. Unii cercetători au sugerat că sistemul sexagesimal ar fi putut exista înainte de sumerieni.

Ușurința sa în utilizare este însă evidentă. Șaizeci poate fi împărțit la unu, doi, trei, patru, cinci, șase, 10, 12, 15, 20, 30 și 60 fără a fi nevoie de fracții sau zecimale. Comparați acest lucru cu 10, care poate fi împărțit doar la unu, doi, cinci și 10, iar avantajele sale încep să devină clare. „Dacă dezvoltați numere în scopuri foarte practice, cum ar fi contabilitatea, impozitele sau măsurarea câmpurilor și împărțirea câmpurilor pentru moștenirea fiilor dvs., o modalitate ușoară de a face aceste operații matematice poate fi de mare ajutor”, spune Meszaros.

Originea timpului

Nu există dovezi clare că sumerienii foloseau timpul, deși probabil că măsurarea timpului a existat în regiune înainte de prima utilizare documentată a cadranelor solare și a ceasurilor cu apă de către babilonieni (o civilizație mesopotamiană antică care a venit după sumerieni) în jurul anului 1000 î.Hr., spune Monroe.

Prima civilizație cunoscută care a împărțit ziua în ore a fost cea a vechilor egipteni, spune Rita Gautschy, arheoastronomă la Universitatea din Basel, Elveția, iar acest lucru apare în texte religioase din jurul anului 2500 î.Hr. Primele obiecte cunoscute legate de ore s-au referit inițial la cele 12 ore ale nopții: acestea erau ceasuri stelare diagonale găsite pe capacul interior al sicrielor nobililor egipteni din perioada cuprinsă între anii 2100 și 1800 î.Hr., spune Gautschy.

Cele mai vechi instrumente cunoscute pentru măsurarea timpului, cadranele solare și ceasurile cu apă, au apărut în Egipt în jurul anului 1500 î.Hr. Unele erau folosite în timpul muncii zilnice , dar majoritatea erau „probabil mai mult legate de sfera religioasă și de ritualuri” decât de măsurarea timpului, spune Gautschy. „Personal, cred că multe dintre ele au fost daruri oferite zeilor, daruri votive”, spune ea. „Nu avem prea multe informații despre măsurarea timpului științifică [din acea epocă].”

Sosirea minutelor

Între timp, babilonienii își dezvoltaseră și ei utilizarea orelor. În cele din urmă, ei aveau să fie primii care au descompus ora în unități mult mai mici – deși nu în scopuri de măsurare a timpului.

Babilonienii, care au prosperat între anii 2000 î.Hr. și 540 î.Hr., au adoptat de la sumerieni atât scrierea cuneiformă, cât și sistemul de numerație sexagesimal. În jurul anului 1000 î.Hr., spune Meszaros, aceștia au dezvoltat un calendar bazat pe timpul necesar soarelui pentru a reveni la aceeași poziție pe cer – puțin peste 360 ​​de zile .

Este un sistem care a funcționat suficient de bine pentru babilonieni, încât oamenii care au venit după ei l-au preluat în întregime pentru a prelua și datele și tradițiile astronomice – Erica Meszaros

Acesta a fost un număr util pentru o civilizație care folosea deja un sistem de numărare bazat pe 60. „Uau, nu-i așa că e frumos într-un sistem sexagesimal?”, spune Meszaros. „De fapt, ducea foarte bine la 12 luni de câte 30 de zile fiecare”, ceea ce se potrivea și cu ciclul lunar, spune ea.

Babilonienii au dezvoltat un sistem temporal practic pentru uzul zilnic, care împărțea ziua și noaptea în 12, așa cum făceau egiptenii. Durata acestor „ ore sezoniere ” varia în funcție de durata zilei și a nopții. „Am împărțit ziua în 12 pentru că împărțim cerul nopții în 12 luni și 12 semne zodiacale ”, spune Meszaros.

Multe alte civilizații antice foloseau orele sezoniere , iar acestea erau încă folosite în Europa secolului al XV-lea și în Japonia secolului al XIX-lea . Totuși, acest timp sezonier nu a fost niciodată împărțit în unități mai mici pentru uz practic, notează Monroe. „[Acest lucru] nu a existat cu adevărat până la începutul perioadei moderne… Nu exista în Mesopotamia și în alte culturi antice, pentru că nu este nevoie de el.”

Babilonienii au dezvoltat și un alt sistem de timp pentru calcularea și măsurarea evenimentelor astronomice, care nu era destinat uzului zilnic. Acesta împărțea ziua în 12 „beru”, pe care le putem considera echivalentul a două ore moderne. Babilonia nu a fost singura cultură antică care le-a folosit: acestea au apărut și în China și Japonia antică , de exemplu.

Conduși de nevoia de a măsura mai multă granularitate în calculele lor, babilonienii au început să descompună aceste ore duble beru în 30 de minute antice, cunoscute sub numele de ush, fiecare egală cu patru minute din minutele noastre actuale. Acestea au fost împărțite la rândul lor la 60 în unități mai mici numite ninda, fiecare în valoare de aproximativ patru secunde moderne. Aceste subdiviziuni au fost probabil folosite „deoarece împărțim lucrurile în grupuri de 60 în sistemul sexagesimal”, spune Meszaros.

Poate fi greu de spus exact cine a construit pe cine dintre toate aceste evoluții antice ale timpului, spune Gautschy. „Din jurul anului 330 î.Hr. încoace, Egiptul, odată cu noul centru al științei din Alexandria, a devenit un creuzet în care oamenii și, odată cu ei, ideile lor din toate regiunile s-au contopit”, spune ea. „Asta numim noi lumea elenistică.”

Totuși, este clar că grecii antici au adoptat sistemul astronomic babilonian al timpului, spune Meszaros. „Au păstrat aceeași diviziune deoarece acest lucru le-a permis să adauge pur și simplu observații noi la cele existente… Este un sistem care a funcționat suficient de bine pentru babilonieni, încât oamenii care au venit după ei l-au preluat în totalitate pentru a prelua și datele și tradițiile astronomice.”