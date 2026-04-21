ChatGPT lansează o nouă versiune a generatorului de imagini

OpenAI lansează cea mai recentă versiune a generatorului său de imagini bazat pe inteligență artificială, dotat cu noi „capacități de gândire”, care îi permit să efectueze căutări pe internet pentru a crea mai multe imagini pornind de la o singură solicitare, potrivit The Verge.

Compania precizează că noua variantă „ChatGPT Images 2.0” poate crea imagini mai „sofisticate”, cu îmbunătățiri în ceea ce privește capacitatea de a urma instrucțiuni, de a păstra detaliile alese de utilizator și de a genera text.

Noile schimbări sunt destinate abonaților ChatGPT Plus, Pro, Business și Enterprise. Astfel, când un utilizator va selecta un model de raționament, generatorul de imagini va putea extrage informațiile din online, poate crea explicații vizuale pe baza fișierelor încărcate de utilizator și este capabil să analizeze structura imaginii înainte de a o genera, potrivit sursei citate.

Noua variantă a generatorului de imagini ChatGPT poate crea până la opt imagini simultan cu funcția de gândire activată, păstrând în același timp aceleași personaje, obiecte și stiluri în fiecare scenă.

Compania OpenAI precizează că noile schimbări ar trebui să faciliteze generarea de conținut precum pagini de manga, o serie de grafice pentru rețelele sociale sau planuri detaliate de design interior pentru locuințe.