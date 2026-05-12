O văduvă dă în judecată OpenAI pentru moartea soțului său într-un atac armat

Tiru Chabba a fost una dintre cele două persoane ucise într-un atac armat la Universitatea de Stat din Florida, în aprilie 2025. Alte șase persoane au fost rănite, potrivit SkyNews.

Procurorii au început în aprilie propria anchetă penală pentru a stabili dacă ChatGPT, care este deținut de Open AI, a jucat un rol în această tragedie.

Procurorul general al Floridei, James Uthmeier, a declarat că chatbotul l-a sfătuit pe suspect, Phoenix Ikner, cu privire la arma și muniția pe care să le folosească.

„Dacă ar fi fost o persoană la celălalt capăt al ecranului, am fi acuzat-o de crimă”, a spus el.

Soți lui Chabba, Vandana Joshi, a spus: „OpenAI știa că asta se va întâmpla. S-a mai întâmplat înainte și era doar o chestiune de timp până să se întâmple din nou.”

Ea a susținut că firma „a pus profiturile înaintea siguranței noastre, iar asta l-a ucis pe soțul meu”.

Purtătorul de cuvânt al OpenAI, Drew Pusateri, a negat orice abatere și a calificat împușcăturile drept o „crimă teribilă”.

El a spus că chatbotul i-a oferit presupusului autor al împușcăturilor „răspunsuri factuale la întrebări, cu informații care puteau fi găsite pe scară largă în surse publice de pe internet, și nu a încurajat sau promovat activități ilegale sau dăunătoare”.

Se spune că Ikner, în vârstă de 21 de ani, era student la FSU în momentul împușcăturilor și fiul unui adjunct al șerifului.

El se confruntă cu două acuzații de crimă de gradul întâi și mai multe acuzații de tentativă de crimă de gradul întâi. Procurorii intenționează să ceară pedeapsa cu moartea.

Procesul lui Joshi urmează altor procese în care s-au cerut despăgubiri de la companii de IA și tehnologie pentru influența chatbot-urilor și a rețelelor sociale.