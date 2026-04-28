Atac armat în Atena: mai mulți răniți după două incidente, suspectul este în continuare căutat

Primul atac a avut loc la sediul EFKA, instituția de asigurări sociale din Grecia. Potrivit autorităților, atacatorul, înarmat cu o pușcă, a tras asupra unui angajat, care a fost rănit și ulterior preluat de echipajele de intervenție, mai arată Euronews.

Două atacuri succesive în centrul orașului

După primul incident, suspectul a fugit de la fața locului. La scurt timp, același bărbat este suspectat că a deschis focul din nou, de această dată în clădirea Curții de Apel din Atena. Mai multe persoane au fost rănite în urma celui de-al doilea atac. Imagini difuzate de presa de stat arată echipaje de ambulanță care transportă cel puțin trei victime de la tribunal către spitale. Autoritățile au anunțat că arma folosită – o pușcă – a fost găsită, însă suspectul nu a fost încă reținut.

Suspectul, un bărbat în vârstă de 89 de ani

Potrivit presei locale, citată de autorități, principalul suspect ar fi un bărbat în vârstă de 89 de ani. Poliția nu a confirmat oficial toate detaliile, dar a precizat că operațiunea de căutare este în desfășurare.

Motivul atacurilor rămâne neclar. Conform informațiilor apărute în presa elenă, bărbatul ar fi aruncat mai multe plicuri cu documente pe podea în timpul incidentului de la tribunal, sugerând că acestea ar putea avea legătură cu acțiunile sale.Incidentele armate sunt relativ rare în Grecia, unde deținerea armelor este permisă, dar strict reglementată. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească exact circumstanțele și motivația din spatele atacurilor.