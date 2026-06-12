Papa și-a amânat plecarea din Insulele Canare din cauza unei probleme la avion

Papa Leon al XIV-lea și-a amânat plecarea din Insulele Canare, în urma unei defecțiuni tehnice la avion, potrivit AFP.

O problemă tehnică a fost detectată în avionul Papei în Insulele Canare chiar înainte de plecarea sa de vineri.

În urma defecțiunii, Suveranul Pontif a fost nevoit să debarce.

Regele Spaniei, Filip al VI-lea, tocmai îl întâmpinase pe Papă pe pistă.

Regele s-a îmbarcat pentru scurt timp în avion, înainte ca cei doi să coboare din aeronavă.

Amândoi s-au întors la terminal cu puțin timp înainte de ora 15:30, ora locală.