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Papa și-a amânat plecarea din Insulele Canare din cauza unei probleme la avion

O problemă tehnică a fost detectată la avionul Papei în Insulele Canare, lucru care a amânat plecarea Suveranului Pontif.
Papa și-a amânat plecarea din Insulele Canare din cauza unei probleme la avion
Foto: Hepta / Mediafax Foto
Ioana Târziu
12 iun. 2026, 19:03, Știri externe
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Papa Leon al XIV-lea și-a amânat plecarea din Insulele Canare, în urma unei defecțiuni tehnice la avion, potrivit AFP.

O problemă tehnică a fost detectată în avionul Papei în Insulele Canare chiar înainte de plecarea sa de vineri.

În urma defecțiunii, Suveranul Pontif a fost nevoit să debarce.

Regele Spaniei, Filip al VI-lea, tocmai îl întâmpinase pe Papă pe pistă.

Regele s-a îmbarcat pentru scurt timp în avion, înainte ca cei doi să coboare din aeronavă.

Amândoi s-au întors la terminal cu puțin timp înainte de ora 15:30, ora locală.

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