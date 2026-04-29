Atacul armat de la Cina Corespondenților ridică îngrijorări asupra securității trenurilor

Potrivit autorităților din SUA, bărbatul acuzat că a încercat să îl asasineze pe Donald Trump la Cina Corespondenților de la Casa Albă, sâmbăta trecută, ar fi adus o pușcă și un pistol semiautomat cu el pe tren, din California în Washington DC, relatează AP News.

Incidentul nu este unul singular

În urmă cu doi ani, un alt bărbat, care se comporta haotic a fost văzut, de un lucrător feroviar, într-un tren care se îndrepta spre Chicago. Lucrătorul a sunat la poliție.

Incidentul de sâmbătă ste doar cel mai recent incident de securitate care implică transportul public terestru pe distanțe lungi și nu va fi ultimul, cu excepția cazului în care companiile feroviare vor găsi o modalitate de a aborda controlul pasagerilor și securitatea în stațiile lor, spun reprezentanții sindicali care reprezintă angajații din tren.

Purtătorul de cuvânt al companiei cu care a călătorit atacatorul a refuzat să discute despre securitate sau să precizeze dacă Cole Tomas Allen a respectat protocolul companiei pentru transportul armelor de foc, potrivit aceleiași surse.

Pasagerii din trenuri nu trec prin controale de securitate

Spre deosebire de aeroporturi, unde pasagerii sunt supuși unui control al bagajelor de mână și al persoanei efectuat de Administrația pentru Siguranța Transporturilor, pasagerii trenurilor nu sunt verificați de către ofițerii de securitate.

Sean Jeans-Gail, vicepreședinte pentru afaceri guvernamentale și politici la Asociația Pasagerilor Feroviari, a declarat că multe companii de transport terestru au interzis armele în trenuri și autobuze după 11 septembrie, dar niciuna nu a implementat măsuri de securitate pentru a detecta sau verifica fiecare pasager pentru arme de foc.

În 2010, Congresul a adoptat o lege care impune companiilor feroviare să permită transportul armelor de foc, atâta timp cât acestea sunt verificate. În majoritatea cazurilor, asta înseamnă că armele sunt securizate și plasate în vagoane de bagaje accesibile doar angajaților. Dar nu fiecare tren are vagoane de bagaje dedicate.