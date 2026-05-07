Șase medalii, printre care una de aur, obținute de elevii români la Olimpiada Balcanică de Matematică

A 43-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Matematică are loc în perioada 3–8 mai 2026 la Salonic, în Grecia.

Ministerul Educației a prezentat joi rezultatele obținute de elevii români:

-Andrei Vila, Liceul Internațional de Informatică București, medalie de aur;

-David-Vlad Marghidan, Liceul Internațional de Informatică București, medalie de argint;

-Mircea Maxim Rebengiuc, Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”, medalie de bronz;

-Ștefan-Cătălin Savu, Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” Ploiești, medalie de bronz;

-Aida Mitroi, Liceul Internațional de Informatică București, medalie de bronz;

-Ciobotea Alexandru, Liceul Internațional de Informatică București, medalie de bronz.

Echipa României a fost coordonată de Cătălin Gherghe de la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității din București (Leader) și însoțită de Ovidiu Sontea de la Colegiul Național „Tudor Vianu” din București (Deputy).

La ediția din acest an au participat echipe din Albania, Bosnia şi Herzegovina, Bulgaria, Cipru, Grecia, Macedonia de Nord, Muntenegru, Republica Moldova, România, Serbia și Turcia (țări membre) precum și echipe din Algeria, Arabia Saudită, Azerbaijan, Franța, Georgia, Italia, Kazakhstan, Kirgistan, Lituania, Malaysia, Turkmenistan, Uzbekistan și Marea Britanie (țări invitate).