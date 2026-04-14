România, pe primul loc la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete 2026

România a obținut locul I în Europa și locul al doilea la nivel global, după China, la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete 2026. Elevele românce au câștigat trei medalii de aur și una de bronz.
Sursa foto: Facebook/Ministerul Educației
Radu Mocanu
14 apr. 2026, 11:04, Politic

Locul I în Europa pentru România la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete 2026 (EGMO) și al doilea în clasamentul pe țări (după China, participantă cu statut de invitat), într-o competiție ce a reunit 247 de concurente din 66 de țări!”, se arată în mesajul publicat  marți pe rețelele sociale de ministerul educației. 

Competiția s-a desfășurat în Bordeaux, în perioada 9-15 aprilie și a reunit 247 de  participante din 66 de țări. Echipa României a fost coordonată de Andrei Eckstein, lector la Universitatea Politehnica din Timișoara, și Anca Băltărigă, profesor la Liceul Internațional de Informatică din Bucuresti. 

Printre elevele premiante se numără Mălina-Carla Pavel, elevă la Colegiul Național „Alexandru Odobescu” din Pitești, care a obținut o medalie de aur și cel mai mare punctaj dintre participantele din țările oficiale. 

Alte două medalii de aur au fost câștigate de Aida Mitroi și Carina Maria Viespescu, ambele de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București, iar Ioana Stroe, tot de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București,  a obținut medalie de bronz. 

„Această olimpiadă internațională de matematică deschide seria celor patru olimpiade internaționale de matematică la care participă România în anul școlar 2025-2026. Coordonarea științifică a lotului a fost asigurată de conducerea Societății de Științe Matematice din România (SSMR), prin dl Bălună Mihai, iar cea organizatorică din partea Ministerului Educației și Cercetării de Naghi Elisabeta Ana, inspector MEC”, se mai arată în mesajul publicat pe Facebook de Ministerul Educației. 

Recomandarea video

