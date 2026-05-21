Prima pagină » Politic » „Ar inhiba sprijinul cetățenilor". Nicușor Dan, împotriva publicării donatorilor ONG-urilor

„Ar inhiba sprijinul cetățenilor”. Nicușor Dan, împotriva publicării donatorilor ONG-urilor

Președintele Nicușor Dan spune, joi, că obligarea ONG-urilor să publice numele donatorilor ar putea descuraja sprijinul cetățenilor și cere consultarea societății civile în Parlament. El consideră unele prevederi „disproporționate”.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
21 mai 2026, 17:01, Politic
„Sugerez ca la dezbaterile din Camera decizională să fie invitate organizații reprezentative ale societății civile”, a transmis șeful statului.

Nicușor Dan a afirmat că transparența ONG-urilor în relația cu statul este necesară și că aceasta există deja „în bună măsură”.

„Adăugarea la rapoartele anuale a unei sinteze a donațiilor importante reprezintă un plus de transparență”.

În schimb, președintele s-a declarat împotriva obligativității publicării identității donatorilor.

„Obligația de a face publice numele donatorilor ar fi o măsură care ar inhiba sprijinul ONG-urilor de către cetățeni”, a afirmat Nicușor Dan.

Șeful statului consideră că măsura ar afecta întreaga societate civilă.

„Atât această prevedere, cât și cea care prevede dizolvarea de drept a ONG-urilor pentru nedepunerea unor declarații sunt măsuri disproporționate față de o categorie socioprofesională și, prin aceasta, o nouă sursă de tensiune în societatea noastră”, a conchis șeful statului.

