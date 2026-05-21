Prima pagină » Știrile zilei

Ioana Dogioiu, despre prezența lui Bolojan la controversata nuntă: „Nu te duci la o nuntă să întrebi cine a construit clădirea sau pe ce teren”

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana-Nadina Dogioiu, a refuzat să comenteze participarea premierului la o nuntă organizată într-un complex aflat în atenția publică, invocând caracterul privat al evenimentului.
Mădălina Dinu
21 mai 2026, 16:14, Politic
Întrebată de jurnaliști despre prezența premierului la o nuntă desfășurată într-o locație deținută de persoane implicate într-o tranzacție imobiliară controversată, Ioana-Nadina Dogioiu a declarat că nu poate oferi detalii despre agenda privată a acestuia.

„Nu discut programul privat al premierului. Este inutil să continuați întrebarea”, a spus aceasta, subliniind că participarea la un eveniment personal nu implică o validare a locației sau a proprietarilor.

În contextul întrebărilor legate de faptul că terenul ar fi fost cumpărat la un preț mai mic și revândut ulterior la un preț de patru ori mai mare, reprezentanta Guvernului a reiterat că astfel de aspecte nu pot fi asociate cu simpla prezență la un eveniment privat.

„Nu cred că, atunci când ești invitat la o nuntă, începi să verifici cine a construit clădirea sau pe ce teren. Nu s-a dus să inaugureze sau să valideze acel loc”, a mai declarat Dogioiu.

