Diana Buzoianu:Țevi care deversează în mare și stații GPL îngropate în nisip trag în jos turismul românesc

Întrebată cum i se pare litoralul românesc în acest moment și dacă arată bine sau haotic, Diana Buzoianu a spus că, dincolo de perspectiva ministerului, îi place litoralul românesc și merge acolo în fiecare vară. Ea a adăugat că, în general, își dorește susținerea turismului și a economiei.

Totuși, ministra a evitat să ofere o evaluare directă a stării litoralului, precizând că această judecată aparține românilor.

„Este la latitudinea românilor să judece acest lucru. Nu este rolul meu să fac această interpretare. Eu cred că sunt foarte mulți operatori de bună credință, operatori economici care, din păcate, sunt trași în jos de alți operatori care comit ilegalități, își construiesc improvizații pe plajă, lasă stații GPL la jumătate îngropate în nisip sau folosesc țevi care deversează în mare. Aceste lucruri afectează imaginea întregului litoral și îi trag în jos și pe cei care sunt de bună credință”, a spus Diana Buzoianu.

Ea a adăugat că măsurile de control și eliminare a ilegalităților ar putea avea efecte pozitive pentru operatorii corecți.

„Cred că, prin faptul că am reușit să eliminăm o parte importantă din aceste ilegalități, anul acesta operatorii corecți ar putea, în sfârșit, să iasă la lumină și să facă profit, pentru că românii nu se vor mai lovi de astfel de situații”, a mai explicat ministra.

„Românii își doresc să meargă la mare în România, dar să fie în siguranță”

În ceea ce privește reacțiile din spațiul public și sesizările venite din partea operatorilor, Diana Buzoianu a spus că a existat o tentativă de minimalizare a descoperirilor făcute de autorități, dar și reacții ferme din partea cetățenilor.

„Am văzut o campanie prin care unii actori politici au încercat să minimalizeze aceste descoperiri, dar am văzut și reacția românilor la aceste mesaje. Românii spun clar că își doresc să meargă la mare în România, dar să fie în siguranță. Misiunea noastră este să livrăm plaje curate și sigure, fără stații GPL ascunse, fără țevi ascunse și fără construcții ilegale”, a spus ministrul Mediului.

Întrebată ce se întâmplă cu cei care sunt prinși cu astfel de nereguli și dacă legislația este prea permisivă, Diana Buzoianu a explicat că există măsuri diferite în funcție de gravitatea faptelor.

Ea a oferit ca exemplu situația unei țevi descoperite pe litoral, precizând că aceasta nu era folosită în acel moment, dar se afla acolo de ani de zile.

„Pentru țeava respectivă, care nu era folosită în momentul respectiv, dar era acolo de ani de zile, au fost aplicate amenzi. Operatorul economic a fost identificat și a recunoscut existența acelei țevi și a plătit amenzile”, a precizat ministra.

În cazul stației GPL descoperite de autorități, Diana Buzoianu a spus că situația este mult mai gravă și a fost deschis un dosar penal.

„Pentru stația de GPL a fost deschis un dosar penal, pentru că vorbim despre o faptă mult mai gravă. Dacă, Doamne ferește, ar fi explodat, ar fi existat victime în zonă”, a explicat ea.

În ceea ce privește construcțiile ilegale, ministra a precizat că soluția autorităților a fost rezilierea contractelor și demolarea acestora.

„Pentru clădirile ilegale, soluția a fost rezilierea contractului și desființarea construcțiilor”, a mai spus Diana Buzoianu.