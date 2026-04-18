Politica din România este adesea percepută prin filtre de neîncredere, zgomot public și etichete rapide, însă realitatea din interior este mult mai nuanțată. Diana Buzoianu vorbește despre politică și tineri. Ministra explică felul în care influența populismului, felul în care sunt percepuți politicienii și rolul generațiilor tinere conturează astăzi un spațiu politic aflat într-o continuă transformare, în care implicarea sau absența publicului face diferența în deciziile finale.

Între imagine și realitate în politică

Diana Buzoianu: „Circul și populismul domină politica.”

Reporter: Numele complet

Diana Buzoianu: Diana Anda Buzoianu.

Reporter: Studii și funcția actuală.

Diana Buzoianu: Sunt de profesie juristă și, în momentul de față, sunt ministrul Mediului.

Reporter: Numiți trei politicieni pe care îi admirați.

Diana Buzoianu: Maia Sandu, Jacinda Ardern, Kaja Kallas, Valérie Hayer – femei puternice care au demonstrat că se pot face lucruri bune pentru lume, pentru Europa și la nivel internațional.

Reporter: Un mit despre politicieni care vă deranjează

Diana Buzoianu: Că sunt toți la fel. Nu suntem toți la fel, de aceea unii dintre noi, în momentul în care ajungem, reușim să facem și niște schimbări acolo unde avem puterea să schimbăm.

Reporter: Ce vă enervează cel mai tare în Parlament?

Diana Buzoianu: Circul și populismul, care sunt făcute pentru a obține voturi rapide, nu pentru legi mai bune pentru români.

Reporter: De ce ar trebui un tânăr să nu dea scroll când aude de politică?

Diana Buzoianu: Dacă ai dat scroll, politica se întâmplă în continuare. Faptul că tu nu ești acolo nu înseamnă că nu se iau decizii, doar că se iau fără tine.

Tinerii între dezinteres și implicare

Reporter: Numiți trei politicieni români pe care nu i-ați vota niciodată

Diana Buzoianu: Am zeci sau chiar sute de politicieni pe care nu i-aș vota. Criteriul principal este dacă ai trădat țara, dacă ai lăsat-o mai săracă și mai inegală, nu ai ștampila mea niciodată!

Reporter: Cum e să fii cea mai tânără ministră a Mediului din istoria României?

Diana Buzoianu: Este bine, pentru că vreau să arăt că și tinerii pot aduce valoare și am energie și timp să schimb lucrurile în bine.

Reporter: Ce carte ar trebui să fie lectura obligatorie pentru orice politician?

Diana Buzoianu: „Sapiens”, de Yuval Noah Harari, care este o carte care ne arată că deciziile mici pot duce la o lume mult mai bună.

Reporter: Cum i-ați schimba părerea unui tânăr care crede că toți politicienii sunt la fel?

Diana Buzoianu: Ne reîntoarcem la mit. Bun. Nu îți cer să ai încredere în politicieni, îți cer să gândești critic și logic. Pune gândirea ta critică la muncă, așa, ca să poți să descoperi care sunt oamenii care te reprezintă cu adevărat.

Politică, lege și responsabilitate

Reporter: Politica de mediu seamănă mai mult cu dreptul civil sau penal? De ce?

Diana Buzoianu: Este drept civil până când ajunge să fie penal. Dacă vorbim de tăieri ilegale, de deversări, de deșeuri, de o grămadă de alte lucruri care se întâmplă sistemic în țara noastră, deja ajunge penal.

Reporter: Cum separați critica onestă de atacul gratuit?

Diana Buzoianu: Critica onestă vine și cu soluții și este orientată pentru a rezolva o problemă reală. Atacul este făcut doar ca să-ți mai ia o oportunitate, să nu mai poți să schimbi ceva.

Reporter: Ce aplicație folosiți cel mai des?

Diana Buzoianu: Facebook.

Reporter: Ce lucru sau gest mic spune cel mai mult despre un lider?

Diana Buzoianu: Când este capabil să asculte, chiar și dacă are puncte de vedere diferite. Asta arată foarte mult despre caracterul unui om.

Reporter: Alături de ce politician din toate timpurile v-ar plăcea să luați prânzul?

Diana Buzoianu: Nelson Mandela ar fi un politician cu care ar fi fabulos să iei prânzul, pentru că fermitatea și reconcilierea s-au împinat foarte bine în politica sa. Dar, dacă ar fi să aleg din actualul curent, aș spune Maia Sandu.

Reporter: Care e diferența dintre putere și responsabilitate?

Diana Buzoianu: Puterea îți dă opțiuni, responsabilitatea îți spune care sunt cele corecte.

Despre România și viitor

Reporter: Ce funcționează în România mai bine decât cred majoritatea oamenilor?

Diana Buzoianu: Simțul civic. Și am văzut de foarte multe ori cum oameni care s-au unit pentru o misiune au reușit să îndrepte lucruri în țara noastră.

Reporter: Ce sfat i-ați da unui tânăr care vrea să intre în politică?

Diana Buzoianu: Intră în politică, nu mai aștepta momentul potrivit. Nu o să existe niciodată un moment potrivit. Fă pasul ăsta — nu e o decizie din care, dacă o iei astăzi, nu mai poți să te retragi, dar este foarte important ca politica să fie formată și din oameni tineri, care vin la masă cu altă viziune.

Reporter: Ce vreți ca oamenii să spună despre dumneavoastră atunci când nu sunteți în cameră?

Diana Buzoianu: Că am avut rezultate mult mai bune decât am promis.