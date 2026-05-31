Explicațiile lui Zelenski despre drona de la Galați. Care a fost scopul rușilor

Explicațiile au fost oferite duminică în timpul unui interviu acordat realizatorilor emisiunii Face the Nation de la CBS News.

„Încercăm să interceptăm toate dronele rusești, chiar și când unele dintre ele se deplasează spre alte țări, precum România, Moldova, Polonia sau țările baltice. Dacă nu reușim să facem asta, informăm imediat partenerii noștri și încercăm să le oferim asistență”, a declarat președintele Ucrainei.

Explicațiile lui Zelenski și scopul rușilor

De asemenea, Volodimir Zelenski a spus care sunt obiectivele rușilor atunci când inițiază astfel de operațiuni.

„Rusia folosește drone pentru a pune presiune pe țările NATO și pentru a evalua reacția. Acesta este semnalul lor tipic: nu ajutați Ucraina. Cred că ar trebui să existe un răspuns mai puternic din partea NATO. Putin compară această reacție cu cea pe care a văzut-o în anii trecuți. De asemenea, testează apărarea antiaeriană a țărilor NATO care se învecinează cu Rusia sau Belarus. Sunt ele capabile să intercepteze toate rachetele și dronele?”, a transmis Zelenski.

Explicațiile lui Nicușor Dan

Duminică, președintele României, Nicușor Dan, a prezentat concluziile anchetei specialiștilor români privitoare la resturile dronei de la Galați. Drona prǎbușitǎ joi noapte la Galați este Geran-2, de proveniențǎ ruseascǎ, a transmis Nicușor Dan care a prezentat și imagini.