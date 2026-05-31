MApN prezintă detalii tehnice despre drona de la Galați

Ministerul Apărării Naționale a prezentat detaliile tehnice ale dronei care a lovit un bloc din orașul Galați. MApN a confirmat că drona aparține rușilor.
sursa foto: Nicușor Dan, FB
Petru Mazilu
31 mai 2026, 19:21, Social
MApN a emis duminică un comunicat de presă prin care a prezentat detaliile investigației tehnice.

„În urma incidentului înregistrat în data de 29.05.2026, aproximativ ora 02:00, în zona STIREX, str. BRĂILEI nr. 50, bl. BR1B, sc. 2, et. 10, apt. 80, loc. GALAȚI, jud. GALAȚI, investigația tehnică la care a participat si echipa specializată a MApN a concluzionat următoarele:

-⁠ ⁠Tipul obiectului suspect: UAS (dronă aeriană);

– Model: GERAN2 , fabricatie ruseasca (s-au identificat probe cu inscripția „ГЕРАНЬ 2”, parțial lizibilă sub forma „ГЕ___Ь 2”);

– Destinație operațională: dronă cu întrebuințare unică/DIU (kamikaze)”, a transmis MApN.

MApNa prezentat o serie de detalii tehnice ale aparatului de zbor.

„-Fuselaj: resturi cu structură de rezistență din fibră de carbon, inscripții chirilice

– Aripi: fragmente cu structură de rezistență din fibră de carbon;

– Sistem de propulsie: motor termic, de tip boxer, cu 4 pistoane, răcit cu aer care funcționează în 2 timpi, și elice;

– Componente electronice: indică folosirea unui sistem GNSS de tip KOMETA, care permite localizarea simultană a sistemelor satelitare;

– Servomotor electronic: rol de control și mentinere pe traiectorie a UAS;

– Muniție: încărcătura de luptă (explodată la impact) a fost de tip High-Explosive (HE), cu greutatea de aproximativ 30 kg (echivalent TNT)”, a mai transmis MApN.

Astfel de drone au mai intrat în spațiul aerian al României.

„⁠Probele identificate la fața locului sunt identice din punct de vedere structural și funcțional cu cele recuperate și atribuite F.RUSE în incidentele anterioare la care au fost utilizate UAS de tip GERAN2 (CHILIA VECHE/TULCEA, 17.01.2025; CEATALCHIOI/TULCEA, 17.01.2025; GALAȚI/GALAȚI, 28.02.2025; GRINDU/TULCEA, 13.02.2025; GALAȚI/GALAȚI, 25.04.2026; LUNCAVIȚA/TULCEA, 26.04.2026), a adăugat ministerul român

Conform MApN, ținta a fost identificată inițial la ora 1:46, în spațiul aerian al Ucrainei, la aproximativ 19 kilometri de frontiera națională (10 kilometri est de localitatea Reni).

Explicațiile lui Dan și Zelenski

Anterior, președintele României, Nicușor Dan, a prezentat concluziile anchetei specialiștilor români privitoare la resturile dronei de la Galați. Drona prǎbușitǎ joi noapte la Galați este Geran-2, de proveniențǎ ruseascǎ, a transmis Nicușor Dan care a prezentat și imagini.

Tot duminică, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a explicat de ce unele drone trec granița țărilor vecine, precum cea care a lovit un bloc din Galați. Liderul ucrainean a mai spus că scopul rușilor atunci când inițiază astfel de operațiuni este de a pune presiune pe țările NATO și de a le testa apărarea.

