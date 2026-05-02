Iluzia care i-a încurcat pe filosofi și încă nu are răspuns. Cum te păcălește, de fapt, Luna

Ai observat vreodată că Luna pare mai mare atunci când răsare sau apune? Asta este iluzia Lunii, o eroare de percepție optică ce face ca Luna să pară mai mare aproape de orizont decât atunci când se află pe cer, potrivit IFL Science.

Se spune adesea că Aristotel s-a gândit la acest fenomen încă din secolul al IV-lea î.Hr. El îl punea pe seama proprietăților de mărire ale atmosferei Pământului.

Conform teoriei lui, atunci când privești Luna la orizont, lumina ei trebuie să treacă printr-o cantitate mai mare de atmosferă densă, care o mărește ca o lupă.

Nu era o idee complet absurdă, spre deosebire de alte concepții ale lui Aristotel, deși astăzi știm că iluzia Lunii este un truc al sistemului vizual uman, nu rezultatul unor mecanisme ciudate ale sistemelor planetare.

Posibile explicații

Ca multe alte iluzii optice, enigma ține probabil de context și perspectivă. Majoritatea explicațiilor moderne sunt de acord că iluzia Lunii exploatează incapacitatea creierului de a înțelege corect dimensiunea și distanța unor obiecte neobișnuite precum Luna, deși nu este clar exact cum și de ce se întâmplă asta.

O teorie spune că obiectele de la orizont – copaci, munți și clădiri – îți dau impresia că Luna este mai aproape și, prin urmare, o percepi ca fiind mai mare.

Când Luna este pe cer, fără puncte de referință vizuale apropiate, o percepi ca fiind mai departe și, implicit, mai mică.

Vedem un efect similar în celebra iluzie Iluzia Ponzo, în care două linii identice par să aibă lungimi diferite din cauza contextului unor linii convergente.

Ansamblul mai larg al imaginii face ca linia de sus să pară mai îndepărtată și mai mare, deși, în realitate, ambele linii au aceeași dimensiune. Imaginează-ți ilustrația și întoarce-o cu susul în jos; poate ceva asemănător se întâmplă și în cazul iluziei Lunii.

Pe de altă parte, poate că este mai degrabă o chestiune de dimensiune decât de distanță. Când Luna este plasată lângă obiecte familiare de la orizont, îi poți aprecia dimensiunea uriașă și pare enormă. Când este sus pe cer, fără obiecte cunoscute pentru comparație, nu mai pare atât de impresionantă și pare mai mică.

Ce spune NASA

Totuși, așa cum explică NASA, acestea nu sunt explicații perfecte. Astronauții aflați pe orbită experimentează și ei iluzia Lunii, deși nu au aceleași obiecte din prim-plan de la orizont care să le distorsioneze percepția asupra distanței și dimensiunii.

Rămânând doar cu o explicație incompletă a iluziei Lunii, NASA adoptă o atitudine surprinzător de relaxată: „În absența unei explicații complete pentru motivul pentru care o vedem astfel, putem totuși fi de acord că – reală sau iluzie – o Lună uriașă este o priveliște frumoasă. Așa că, până când cineva va descifra exact ce face creierul nostru, probabil cel mai bine este să te bucuri de iluzia Lunii și de peisajele misterioase, atmosferice și uneori de-a dreptul tulburătoare pe care le creează”.