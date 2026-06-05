Putin a început să râdă în timp ce Diana Șoșoacă susținea că România „nu are președinte” și ataca Ucraina

„Sunt din România și cred că sunt singura româncă de aici. Aș vrea să vă spun că poporul român nu vă urăște. Poporul român vrea pace cu Rusia”, și-a început Diana Șoșoacă discursul în fața lui Vladimir Putin la „Davosul Rusiei”.

În intervenția sa, Șoșoacă a criticat sprijinul acordat Ucrainei și a afirmat că România ar fi condusă „de la Bruxelles”.

„Nu vrem să ajutăm Ucraina. Nu vrem să le dăm bani și arme, dar, din păcate, România este condusă de la Bruxelles”, a spus aceasta.

Unul dintre momentele care au atras atenția în sală a fost afirmația potrivit căreia România „nu are președinte”. În acel moment, Vladimir Putin, aflat în sală, a râs.

Declarația Dianei Șoșoacă vine în contradicție cu realitatea instituțională de la București, unde funcția de președinte este ocupată de Nicușor Dan ce a câștigat alegerile din mai 2025.

Șoșoacă s-a prezentat drept președinta partidului S.O.S. România, pe care l-a descris ca fiind „singura opoziție” din România.

Șoșoacă s-a lăudat în fața lui Putin că „l-a dat afară pe Zelenski din Parlament”

Sosoacă a evocat și episodul din 2023, când președintele ucrainean Volodimir Zelenski urma să se adreseze Parlamentului României, susținând că s-a opus intervenției acestuia.

„Zelenski a vrut să vorbească în Parlamentul României. Nu l-am lăsat și l-am scos din Parlamentul României”, a afirmat Șoșoacă. Putin a râs și în timpul acestei afirmații.

În discurs, europarlamentara a transmis mesaje elogioase la adresa Rusiei și a poporului rus, spunând că România și Europa ar trebui să coopereze cu Moscova.

„Nu suntem dușmani. Sunteți cea mai mare țară din lume. Sunteți una dintre cele mai mari economii. Vă admirăm pentru forța dumneavoastră și admirăm întregul popor rus”, a spus Diana Șoșoacă.

Lidera S.O.S. România a încheiat prin felicitări adresate organizatorilor forumului și printr-un atac la adresa președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Aceasta este o lecție pentru Uniunea Europeană. Sper ca, în scurt timp, să nu o mai avem pe Ursula von der Leyen președintă a Comisiei Europene”, a declarat Șoșoacă.

Discursul are loc în contextul în care Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, supranumit adesea „Davosul Rusiei”, se desfășoară pe fondul războiului din Ucraina și al izolării tot mai accentuate a Moscovei față de statele occidentale.

Putin către Șoșoacă: Transmiteți cele mai calde salutări și cele mai bune urări tuturor ortodocșilor din România

La finalul intervenției, Vladimir Putin i-a mulțumit Dianei Șoșoacă și a evitat să comenteze direct situația politică internă din România.

„Vă mulțumesc foarte mult. Sunteți binevenită. Sincer vorbind, nu pot și, sincer, nu vreau să comentez afacerile interne ale României”, a spus liderul de la Kremlin.

Putin a continuat însă printr-un mesaj cu tentă religioasă, invocând faptul că atât Rusia, cât și România sunt țări majoritar ortodoxe.

„Rusia este încă, în mare parte, o țară ortodoxă. România este, de asemenea, ortodoxă, așa că rugămintea mea este să transmiteți cele mai calde salutări și cele mai bune urări tuturor ortodocșilor din România”, a declarat Vladimir Putin.