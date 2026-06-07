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Reacția MAE la participarea Dianei Șoșoacă la „Davosul rusesc”: Singurătatea agresorului nu se poate ascunde

Ministerul Afacerilor Externe a reacționat ferm după ce Diana Șoșoacă a participat la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, catalogând prezența acesteia drept o tentativă eșuată a Moscovei de a ascunde izolarea sa internațională.
Reacția MAE la participarea Dianei Șoșoacă la „Davosul rusesc”: Singurătatea agresorului nu se poate ascunde
ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
07 iun. 2026, 11:47, Politic
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Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a  reacționat la participarea europarlamentarei SOS România, Diana Șoșoacă la „Davosul rusesc”, punctând că întreg demersul ar fi fost doar o încercare a Kremlinului de a-și masca izolarea internațională. 

„Exemplu de manual al propagandei mincinoase”

Oficialul a punctat și că participanții la Forum nu reprezintă în nicio măsură statele lor de proveniență. 

Rusia a încercat să arate că nu este izolată făcând paradă cu cele câteva excepții jenante dintre cei aproape jumătate de miliard de cetățeni europeni. Dar singurătatea agresorului nu se poate ascunde cu invitați care nu vorbesc câtuși de puțin în numele țării lor”, se arată în mesajul publicat pe X de Țărnea. 

Purtătorul de cuvânt a mai precizat că forumul a fost o reuniune de propagandă și că prezența unor figuri europene la eveniment a avut efectul știrbirii reputației lor. 

„În realitate, efectul este contrar celui scontat, forumul devenind exemplu de manual al propagandei mincinoase. Prezența alături de oficiali ruși și oameni de afaceri sub regim de sancțiuni europene a unor cetățeni europeni nu îi validează pe primii și îi descalifică pe ultimii”, se mai arată în mesaj. 

Șoșoacă în Rusia: Nu vrem să ajutăm Ucraina

Reacția oficialului român vine după ce Diana Șoșoacă a participat la Forumul de la Sankt Petersburg, susținând chiar un discurs în fața liderului de la Kremlin, Vladimir Putin. 

„Sunt din România și cred că sunt singura româncă de aici. Aș vrea să vă spun că poporul român nu vă urăște. Poporul român vrea pace cu Rusia. Nu vrem să ajutăm Ucraina. Nu vrem să le dăm bani și arme, dar, din păcate, România este condusă de la Bruxelles”, a afirmat președinta SOS România în fața lui Putin. 

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