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Sorin Grindeanu, despre Legea ANI: PSD nu va vota amendamentele USR. Amputează controlul Agenției Naționale de Integritate

Președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a anunțat miercuri că formațiunea pe care o conduce nu va susține amendamentele depuse de USR pe noua Lege ANI, acuzând că modificările propuse ar reduce atribuțiile Agenției Naționale de Integritate.
Sorin Grindeanu, despre Legea ANI: PSD nu va vota amendamentele USR. Amputează controlul Agenției Naționale de Integritate
Sursa: ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
22 iul. 2026, 13:27, Politic
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Președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a criticat amendamentele depuse de USR la proiectul de lege privind integritatea, afirmând că acestea au scopul de a-i scăpa pe mai mulți lideri ai partidului de problemele de integritate cu care se confruntă. 

„Ceea ce avertizam încă de săptămâna trecută s-a întâmplat. USR a introdus mai multe amendamente ca să-l scape pe Dominic Fritz și alți membri de partid, precum viceprimarul Timișoarei Paula Romocean, condamnați pentru conflict de interese”, a declarat Grindeanu. 

„Am avut azi o întâlnire cu conducerea Agenției Naționale de Integritate și avem o listă lungă de amendamente depuse de USR care știrbesc din atribuțiile Agenției”, continuă liderul PSD. 

Critici la adresa amendamentelor depuse de USR

Una dintre modificările propuse de USR ar avea ca efect schimbarea definiției conflictului de interese pentru aleșii locali, astfel încât aceștia să nu mai fie considerați în conflict de interese atunci când emit sau votează anumite acte administrative. 

Grindeanu a mai afirmat că amendamentele introduc condiții suplimentare care ar îngreuna aplicarea interdicțiilor dispuse de inspectorii de integritate și ar limita verificările din oficiu efectuate de ANI. 

„Pe noile reglementări, domnul Fritz n-ar mai fi în conflict de interese. Așa ceva este de neimaginat.  Au introdus de asemenea condiții cumulative astfel încât Inspectorul de Integritate să nu poată aplica prin raportul pe care îl face interdicția de până la 3 ani, așa cum era și până acum”, spune social-democratul.  

Sorin Grindeanu consideră că noile prevederi ar restrânge perioada în care pot fi realizate verificările și ar permite clasarea unor dosare dacă evaluările nu sunt finalizate într-un anumit termen. Totodată, președintele PSD a susținut că proiectul ar elimina situațiile de conflict de interese în cazul aleșilor locali care alocă fonduri publice către ONG-uri. 

„Au introdus amendamente care amputează controlul Agenției Naționale de Integritate. Este o ipocrizie revoltătoare. Mă aștept la o reacție de revoltă a societății civile și anunț public că Partidul Social Democrat va vota împotriva tuturor acestor prevederi din proiectul de lege transmis la Parlament ieri”, conchide liderul social-democrat. 

Dosarul lui Dominic Fritz

În cursul lunii iunie, Secția de de Contencios Administrativ şi Fiscal a Curții Supreme de Justiție l-a condamnat pe președintele USR pentru conflict de interese administrativ. Astfel, primarul Timișoarei are interdicție de a ocupa funcții publice timp de 3 ani.

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