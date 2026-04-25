Fragmentele de dronă căzută în Galați au fost detonate controlat. A fost emis RO-Alert

Fragmentele unei drone rusești care s-a prăbușit în Galați au fost neutralizate prin detonare controlată. La operațiune au participat reprezentanți MApN, MAI și SRI.
Radu Mocanu
25 apr. 2026, 14:45, Social

Fragmentele de dronă căzute în dimineața zilei de 25 aprilie într-o zonă locuită din municipiul Galați au fost neutralizată, în jurul orei 14.20, de o echipă de specialiști ai Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații”, se arată în comunicatul de presă emis de Ministerul Apărării. 

Operațiunea s-a desfășurat pe malul lacului Brateș, într-o zonă special amenajată fără a pune în pericol participanții la neutralizare sau cetățenii. 

„Locul pentru neutralizare a fost ales astfel încât traseul pe care s-a făcut deplasarea fragmentelor de dronă, cu un vehicul militar, să fie cât mai scurt posibil. Evacuarea temporară a populației de pe traseu s-a realizat sub coordonarea IGSU, cu sprijinul  Poliției și Jandarmeriei, până la trecerea convoiului”, mai transmit reprezentanții MApN. 

Înainte de detonare, autoritățile au emis și un mesaj RO-Alert. „Atenție! Distrugere muniție. În zona Bariera Traian va avea loc o detonare controlată sub supravegherea specialiștilor. Aceasta va produce un zgomot puternic. Nu intrați în panică. Respectați recomandările dispuse de autorități”, se arăta în avertizare. 

