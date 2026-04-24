Nicușor Dan evită să aleagă între guvern minoritar și coaliție: „Nu vreau să influențez negocierile politice”

Întrebat despre declarațiile premierului privind funcționarea unui executiv cu mai puțini miniștri și costuri administrative reduse, șeful statului a spus că nu dorește să compare scenarii aflate încă în discuție.

În cadrul declarațiilor oferite presei, președintele a precizat că, deși are o opinie personală, preferă să nu influențeze negocierile politice aflate în desfășurare.

El a arătat că o eventuală evaluare între diferite formule guvernamentale ar putea fi făcută doar după o perioadă de stabilitate, când rezultatele ar putea fi analizate obiectiv.

Referitor la afirmațiile premierului despre un guvern „mai ieftin” și mai eficient, președintele a menționat că și această întrebare îl plasează în situația de a compara variante administrative diferite, motiv pentru care a ales să nu formuleze o evaluare.

Întrebat dacă actuala criză politică din România provoacă îngrijorări la nivel european și dacă aceasta ar putea afecta percepția investitorilor sau costurile de finanțare ale statului, președintele a transmis că reacțiile externe au fost calme.

Potrivit acestuia, în discuțiile informale purtate cu lideri și oficiali europeni, interesul a fost unul de înțelegere a situației interne, fără semnale de panică.

Șeful statului a reiterat că România își menține direcția pro-occidentală și că tensiunile politice interne nu afectează angajamentele asumate în raport cu Uniunea Europeană, inclusiv proiectele și reformele asociate fondurilor europene și Planului Național de Redresare și Reziliență.