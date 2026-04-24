Nicușor Dan evită să aleagă între guvern minoritar și coaliție: „Nu vreau să influențez negocierile politice”

Președintele României, Nicușor Dan, a evitat să se pronunțe asupra eficienței unui guvern minoritar comparativ cu o formulă de coaliție, subliniind că își păstrează rolul de mediator în actualul context politic.
Nicușor Dan, despre atacul lui George Simion: „Declarația este sub orice nivel de dialog”
Nicușor Dan, despre atacul lui George Simion: „Declarația este sub orice nivel de dialog”
Ce le transmite Nicușor Dan românilor care vor ca el să fie mai ferm? Răspunsul președintelui
Ce le transmite Nicușor Dan românilor care vor ca el să fie mai ferm? Răspunsul președintelui
Nicușor Dan: Dacă PNL sau PSD vor veni la mine pentru un guvern minoritar cu susținerea AUR, nu voi fi de acord cu asta
Nicușor Dan: Dacă PNL sau PSD vor veni la mine pentru un guvern minoritar cu susținerea AUR, nu voi fi de acord cu asta
Nicușor Dan, despre demisiile miniștrilor PSD: Dacă totul e în regulă, le voi semna
Nicușor Dan, despre demisiile miniștrilor PSD: Dacă totul e în regulă, le voi semna
Nicușor Dan despre Ucraina: Situația este ceva mai bună decât cea cu care eram obișnuiți
Nicușor Dan despre Ucraina: Situația este ceva mai bună decât cea cu care eram obișnuiți
Andrei Rachieru
24 apr. 2026, 17:51, Politic

Întrebat despre declarațiile premierului privind funcționarea unui executiv cu mai puțini miniștri și costuri administrative reduse, șeful statului a spus că nu dorește să compare scenarii aflate încă în discuție.

În cadrul declarațiilor oferite presei, președintele a precizat că, deși are o opinie personală, preferă să nu influențeze negocierile politice aflate în desfășurare.

El a arătat că o eventuală evaluare între diferite formule guvernamentale ar putea fi făcută doar după o perioadă de stabilitate, când rezultatele ar putea fi analizate obiectiv.

Referitor la afirmațiile premierului despre un guvern „mai ieftin” și mai eficient, președintele a menționat că și această întrebare îl plasează în situația de a compara variante administrative diferite, motiv pentru care a ales să nu formuleze o evaluare.

Întrebat dacă actuala criză politică din România provoacă îngrijorări la nivel european și dacă aceasta ar putea afecta percepția investitorilor sau costurile de finanțare ale statului, președintele a transmis că reacțiile externe au fost calme.

Potrivit acestuia, în discuțiile informale purtate cu lideri și oficiali europeni, interesul a fost unul de înțelegere a situației interne, fără semnale de panică.

Șeful statului a reiterat că România își menține direcția pro-occidentală și că tensiunile politice interne nu afectează angajamentele asumate în raport cu Uniunea Europeană, inclusiv proiectele și reformele asociate fondurilor europene și Planului Național de Redresare și Reziliență.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Cele trei mari reforme pe care vrea să le treacă rapid Ilie Bolojan fără miniștrii PSD
G4Media
Tudor Gheorghe, declarații pentru Gândul: “Nu e nicio problema! Turneul merge mai departe”. Unde va concerta maestrul în zilele următoare
Gandul
Anunț NEAȘTEPTAT al Wizz Air. Ce se întâmplă cu zborurile programate pentru 2026
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport
Cum au reușit avocații să țină pe loc procesele lui Costel Alexe. Este singurul șef de consiliu județean în funcție cu două dosare de corupție în instanțe
Libertatea
Salată caldă de cartofi noi cu leurdă. Bucătarul Bărbosu’ a detaliat rețeta completă
CSID
Regula la trecerile de pietoni cu două benzi pe sens. Cine și când oprește pentru prioritate?
Promotor