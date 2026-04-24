Prima pagină » Politic » Nicușor Dan despre Ucraina: Situația este ceva mai bună decât cea cu care eram obișnuiți

Nicușor Dan despre Ucraina: Situația este ceva mai bună decât cea cu care eram obișnuiți

La finalul reuniunii informale a Consiliului European din Cipru, președintele Nicușor Dan a susținut declarații de presă în care a vorbit, inclusiv despre situația din Ucraina.
Nicușor Dan despre Ucraina: Situația este ceva mai bună decât cea cu care eram obișnuiți
Laurentiu Marinov
24 apr. 2026, 17:29, Politic

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat vineri, după reuniunea informală a Consiliului European participanții au despre Ucraina, inițial cu președintele Zelenski, după aceea între lideri. Președintele ucrainean a vorbit despre o inversare în ceea ce privește teritoriile, în sensul că teritoriile recâștigate de Ucraina sunt ceva mai multe decât cele pierdute.

„Știți faptul că s-a deblocat acel împrununt de 90 de miliarde, faptul că s-a lansat al 20-lea pachet de sancțiuni. Situația este ceva mai bună decât situația din Ucraina cu care eram obișnuiți. Președintele Zelenski ne-a spus că de la începutul anului 2026 teritoriile recâștigate de Ucraina sunt ceva mai multe decât cele pierdute. Pentru prima oară este o inversare în ceea ce privește teritoriile”, a precizat Nicușor Dan.

Președintele României a mai spus că s-a vorbit și de necesitățile pe care Ucraina le are în prezent, dar și despre ntrarea Ucrainei în Uniune.

„A fost de exemplu un consens de a susține în continuare această cauză și a fost o discuție foarte nuanțată care ne interesează din perspectiva faptului că intrarea Ucrainei în Uniune este conexată cu intrarea Moldovei, despre cum să privim cu toții procesul de aderare. Special despre Ucraina s-a vorbit, dar discuția este generală și despre Balcanii de vest”, a spus președintele.

Despre o eventuală decuplare a Republicii Moldova de Ucraina în procesul de aderare la UE, președintele Dan a spus că ar fi un factor desurajant.

Este o discuție despre așa numită acuplare-decuplare între cele două țări. Sunt țări care spun că orice stat câștigat e bine câștigat pentru Uniune. Sunt țări care spun că Ucraina luptă, de fapt, pentru Europa și ar fi pentru moralul soldaților și pentru moralul societății ucraine. O astfel de decuplare ar fi, să spunem, un factor descurajant. Discuția continuă în parametrii aceștia”, a declarat Nicușor Dan. 

