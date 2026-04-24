Nicușor Dan, despre atacul lui George Simion: „Declarația este sub orice nivel de dialog"

Aflat la reuniunea informală a Consiliului European de la Nicosia, președintele Nicușor Dan a reacționat la atacul recent dat de liderul AUR, George Simion.
Daiana Rob
24 apr. 2026, 18:32, Politic

Reamintim că joi, George Simion a făcut un atac dur la adresa președintelui Nicușor Dan. Într-un videoclip publicat pe Facebook, acesta a precizat:

„Avem un individ pus la Cotroceni, paraplegic, care în loc să se preocupe de criza de la Azomureș, are o problemă cu AUR-ul și nu vrea să dialogheze cu AUR-ul”, a acuzat Simion.

Președintele Nicușor Dan, întrebat despre această declarație, a precizat:

„Declarația este sub orice nivel. Adică, noi, politicienii, reprezentăm în urma votului niște categorii de oameni. Categoriile acestea de oameni vorbesc prin noi.Și cred că oamenii aștia se rușinează când văd că reprezentantul căruia i-au dat votul folosește termenii aștia”, a declarat Nicușor Dan.

Acesta a precizat că, dincolo de asta, există un fenomen general care nu se întâmplă numai în România. „Recurgi la injurii și fel și fel de metafore din acestea îndoielnice când nu ai argumente. Noi trebuie să ne întoarcem la argumente”, a declarat președintele Nicușor Dan.

Acuzele au fost făcute de Simion în contextul în care președintele Nicușor Dan nu s-a consultat și cu partidele din opoziție, cu privire la formarea unei noi formule a Guvernului, pentru elucidarea crizei politice.

Consultările s-au desfășurat doar între președintele și partidele aflate în fosta coaliție de Guvernare: USR, PNL, PSD și UDMR, dar și minoritățile naționale. Niciun partid de opoziție nu a participat la aceste consultări.

De asemenea, partidele din fosta coaliție nu își doresc o eventuală guvernare cu AURpe fondul divergențelor de viziune și pozițiile publice controversate adoptate de partidul condus de Simion.

 

