Nicușor Dan: Dacă PNL sau PSD vor veni la mine pentru un guvern minoritar cu susținerea AUR, nu voi fi de acord cu asta

Președintele Nicușor Dan a declarat că scenariul unui guvern minoritar susținut de AUR este foarte puțin probabil și că nu ar accepta o astfel de formulă politică, în cazul în care ar fi propusă oficial.
Nițu Maria
24 apr. 2026, 17:42, Politic

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat vineri, la finalul reuniunii informale a Consiliului European desfășurate în Nicosia, că „în situația ipotetică în care PNL sau PSD vor veni la mine și vor spune că vrem un guvern minoritar cu susținerea partidului AUR, eu nu voi fi de acord cu asta”.

Întrebat dacă premierul i-a transmis oficial demisiile miniștrilor PSD și propunerile de interimate, șeful statului a confirmat că documentele au sosit și au fost deja analizate de echipa sa.

„Da, aceste propuneri au venit după ce am vorbit cu dumneavoastră aseară, știți că m-ați întrebat și v-am spus că n-au venit, au venit după ce am vorbit noi aseară, și că peste zi colegii mei s-au uitat pe ele, au întocmit proiectele de decrete, de revocare, respectiv numire, și acum, în drum spre avion, o să mă uit și eu pe ce au lucrat, adică să fac o mică verificare și, dacă totul e în regulă, le voi semna. Înainte de a ajunge țara”, a declarat Nicușor Dan.

Discuția a continuat pe tema posibilelor efecte economice, inclusiv riscul unor creșteri de taxe sau al unei inflații ridicate la finalul anului.

Președintele României a declarat că, în prezent, cadrul bugetar pentru anul 2026 este stabil și nu există semnale privind modificarea acestuia.

„Pentru moment, și asta e o bila albă, că această criză a apărut după votul pe buget. Că putea apărea înainte și toată discuția pe buget să fie foarte populistă și să ne scoată din parcursul nostru fiscal pe care ni l-am asumat în relația cu Comisia. Deci, pentru 2026 noi avem un buget și nimeni nu a spus că vrea să schimbe această traiectorie pe 2026. Și sunt optimist că, cu colaborare, cât se poate, nu o să fim în situația, la sfârșitul lui 2026, să mergem în direcția de taxe”, a explicat acesta.

Întrebat și despre posibilitatea unui guvern minoritar, propus de PNL sau PSD, susținut de parlamentarii partidului AUR, președintele Nicușor Dan a respins în mod cert această variantă.

„AUR are multe defecte. Dar este totuși un partid. Nu-mi închipui că, într-o situație de vot în Parlament, parlamentarii Aur nu vor respecta consemnul partidului. La asta m-am referit. În situația în care voi fi, ca acum nu sunt, în situația ipotetică în care PNL sau PSD vor veni la mine și vor spune că vrem un guvern minoritar cu susținerea partidului AUR, eu nu voi fi de acord cu asta”, a spus Nicușor Dan.

