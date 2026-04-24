Ce le transmite Nicușor Dan românilor care vor ca el să fie mai ferm? Răspunsul președintelui

Nicușor Dan a fost întrebat dacă are scenarii cu privire la ce se va întâmpla mai departe.

„În momentul de față, noi avem un guvern din care s-au retras niște miniștri și probabil că, la un moment dat, acest guvern se va duce în fața Parlamentului pentru a verifica dacă are o majoritate parlamentară. Pentru moment, acesta este scenariul în care operăm. Eu, ca președinte, nu pot decât să constat asta și, până în momentul eventual în care această situație se întreabă, nu pot decât să încerc să mediez sau să încerc să ajut pe anumite chestiuni care necesită cooperare”, a precizat Nicușor Dan, reiterând că rolul său este acela de mediator.

Întrebat ce le-ar spune persoanelor care își doresc mai multă fermitate din partea președintelui, Nicușor Dan a răspuns cu un oarecare umor: „Pot să le răspund cu fermitate că sunt mediator. Altceva nu pot să le spun”, a declarat Nicușor Dan.

Potrivit Articolului 80 din Constituție, președintele „exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate”. El „veghează la buna funcționare a Constituției și buna funcționare a autorităților publice”.

Întrebat dacă relațiile cu Ilie Bolojan au devenit mai bune sau mai rele de la izbucnirea crizei politice, președintele Nicușor Dan a precizat că relațiile personale cu premierul Ilie Bolojan au fost „tot timpul cordiale”.

Reamintim că vineri, premierul Ilie Bolojan, aflat în direct la EuropaFM, i-a urat președintelui Nicușor Dan: „Drum bun la întoarcerea spre țară”. Reamintim că Nicușor Dan s-a aflat vineri, în Cipru, la reuniunea informală a Consiliului European desfășurată la Nicosia.